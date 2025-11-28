وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر شرایط حساس کشور و ضرورت انسجام شبکه بسیج فرهنگیان، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند طراحی شبکه ارتباطی منسجم، تولید محتوای امیدآفرین و مقابله با جنگ شناختی دشمن هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با فرماندهان بسیج فرهنگیان که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد با قدردانی از تلاش‌های بسیج فرهنگیان، بسیج را «معجزه امام و انقلاب» دانست و بر نقش آن در صیانت از هویت اسلامی و تقویت نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی ضمن بیان سابقه فعالیت خود در بسیج فرهنگیان و ابراز افتخار از حضور در این مجموعه، افزود: همه ما بسیجی هستیم، چه مسئول باشیم و چه نباشیم؛ آنچه اهمیت دارد فرهنگ بسیجی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب و رهبری است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر شرایط حساس کشور و ضرورت انسجام و هم‌افزایی در شبکه بسیج فرهنگیان، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند طراحی شبکه ارتباطی منسجم، تولید محتوای امیدآفرین و مقابله با جنگ شناختی دشمن هستیم.

کاظمی، تصریح کرد: دشمن با تشکیل قرارگاه‌های مجازی به دنبال ایجاد یأس، تضعیف دستاورد‌های نظام و جایگاه آموزش و پرورش و معلمان است.

وی با اشاره به اهمیت مدرسه و نقش معلم در جبهه فرهنگی کشور، خاطر نشان کرد: کانون اصلی تعلیم و تربیت، مدرسه است و بیشترین سهم را باید در سبد مدرسه و معلم قرار دهیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: باید از ظرفیت بیش از یک میلیون معلم کشور برای توسعه فرهنگ بسیجی و هم‌افزایی فکری استفاده کرد. زیرا کمیت، بخشی از اقتدار است و نباید ظرفیت‌های عظیم معلمان را نادیده گرفت.

کاظمی ضمن خطاب به فرماندهان پایگاه‌های بسیج فرهنگیان، تأکید کرد: بسیج باید کانون جذب و مشارکت همه معلمان باشد؛ نباید دایره حضور در بسیج را تنگ کنیم؛ بلکه باید دست همه نیرو‌های متعهد و علاقه‌مند را برای مشارکت در فعالیت‌های بسیج باز بگذاریم.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از زحمات فرماندهان پایگاه‌های بسیج فرهنگیان، گفت: تلاش‌های انجام‌شده در مسیر تحول و فرهنگ‌سازی قابل ستایش است و ما برای موفقیت در این مسیر، نیازمند نگاه جهادی، ارتباطات مؤثر و حضور فعال در میدان هستیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
چرندبات دست بردارید به داد معلم ونطام آموزشی که بوی لحن می دهد برسید تو مدارس صندل نیست از امید حرف زد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
امید الکی داشته باشید بد نیست انشاالله صد سال دوم زندگی اوضاع روبه راه می‌شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
همین که مصاحبه از پزشکیان پخش نشه خودش امید آفرین است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
محتوای امید آفرین یعنی امیدی وجود نداره میخوان امید واهی بدن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
کلا عادت دارن شعار و حرف هایی بزنن که خودشونن می دونن خبری نیست
من یه معلم با ۱۹ تومن دریافتی با دوتا بچه بدون مسکن شما با این اوضاع و شرایط بفرمائید من چطور شخصا امیدوار باشم که بعد این امید به دانش آموز انتقال بدم راستش ۹۰ درصد کارمندان و حقوق بگیران دولت هیچ امیدی ندارن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
دریغ از ذره ای امید
۰
۶
پاسخ دادن
