کره جنوبی همسایه خود کره شمالی را به هک بزرگترين صرافی ارز دیجیتال این کشور متهم کرده و تنش بالا گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- کره جنوبی گمان میکند گروهی از هکرهای کره شمالی ممکن است عامل هک اخیر صرافی ارز دیجیتال آپبیت باشد که منجر به برداشت غیرمجاز ۴۴.۵ میلیارد وون (۳۰.۴ میلیون دلار) ارز دیجیتال شد.
مقامات کره جنوبی در حال بازرسی سیستمهای آپبیت هستند و گمان میکنند که گروهی از هکرهای وابسته به کره شمالی، معروف به گروه لازاروس، در آنچه که این صرافی «برداشت غیرعادی» نامیده، دست داشته باشند.
هکرهای گروه لازاروس در سالهای اخیر به خاطر تعدادی از سرقتهای ارز دیجیتال مورد انتقاد قرار گرفتهاند و پلیس فدرال آمریکا، عملیات سایبری کره شمالی را یکی از پیشرفتهترین تهدیدات مداوم توصیف کرده است.
یک مقام دولتی ناشناس کره جنوبی اعلام کرد هک روز پنجشنبه آپبیت، مشابه سرقت ۵۸ میلیارد وون ارز دیجیتال در سال ۱۳۹۹ است که آن هم به لازاروس نسبت داده شده بود.
یکی از مقامات پلیس ملی کره جنوبی که در حال بررسی جرایم سایبری است، گفت تحقیقات در مورد این پرونده آغاز شده، اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
یکی از مقامات دانامو، اپراتور آپبیت، گفت: ما در حال حاضر در حال بررسی علت و میزان خروج داراییها هستیم.
آپبیت بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کره جنوبی است. کره شمالی همیشه این اتهامات را انکار کرده است.
