باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر خسروی نژاد فرستاده ویژه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در دیدار با «باکاری یائو سانگاره» وزیر خارجه نیجر ضمن تشکر از رای منفی و شجاعانه نیجر به قطعنامه ضد ایرانی چند کشور اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را نشانه سیاست اصولی و ضد استعماری دولت جمهوری نیجر دانست.

وی بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط همه جانبه با این کشور دوست در غرب آفریقا تاکید کرد.

فرستاده وزیر امور خارجه در دیدار دیگری ضمن تسلیم دعوتنامه وزیر خارجه کشورمان به «عبداللّه دیوب» وزیر خارجه جمهوری مالی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همه جانبه مناسبات دوستانه و مبادلات اقتصادی با این کشور آفریقایی تاکید کرد.

دیدار‌های فرستاده عراقچی با وزرای خارجه نیجر و مالی به دلیل حضور همزمان آنها در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو، در این شهر انجام شد.

منبع: وزارت خارجه