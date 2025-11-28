دستیار وزیر خارجه و مدیرکل آفریقای وزارت خارجه ایران، طی دیدار‌های جداگانه‌ای با وزیر خارجه نیجر و وزیر خارجه مالی، پیام‌های دوستی و دعوت وزیر خارجه کشورمان را تسلیم آنها کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر خسروی نژاد فرستاده ویژه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در دیدار با «باکاری یائو سانگاره» وزیر خارجه نیجر ضمن تشکر از رای منفی و شجاعانه نیجر به قطعنامه ضد ایرانی چند کشور اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را نشانه سیاست اصولی و ضد استعماری دولت جمهوری نیجر دانست.

وی بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط همه جانبه با این کشور دوست در غرب آفریقا تاکید کرد.

فرستاده وزیر امور خارجه در دیدار دیگری ضمن تسلیم دعوتنامه وزیر خارجه کشورمان به «عبداللّه دیوب» وزیر خارجه جمهوری مالی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همه جانبه مناسبات دوستانه و مبادلات اقتصادی با این کشور آفریقایی تاکید کرد.

دیدار‌های فرستاده عراقچی با وزرای خارجه نیجر و مالی به دلیل حضور همزمان آنها در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو، در این شهر انجام شد.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، نیجر
خبرهای مرتبط
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
عراقچی: اکو می‌تواند به یکی از پویاترین مناطق نوظهور در جنوب جهانی تبدیل شود
عراقچی: گفت‌و‌گو امری بدیهی و مهم برای جلوگیری از اشتباه محاسباتی است
ابراز همدردی سخنگوی وزارت خارجه با خانواده جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی در شهر هنگ‌کنگ چین
ایران جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
ی چندتا اسکناس صددلاری هم میذاشتی داخل پاکت پیامها برای وزرای خارجه این کشورها !!!
هرچی عاس و پاسه با ما همکلاسه
۰
۰
پاسخ دادن
پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شان زنان است
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
آخرین اخبار
پیام دریادار سیاری به قالیباف
ضرورت بازاندیشی راهبردی در جایگاه خانواده
سفر معاون وزیر خارجه عربستان به تهران
تصویب دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس
پیگیری حذف یا تنفیذ برخی از احکام غیربودجه‌ای در مجلس
ورود دیوان محاسبات به واگذاری غیرقانونی ملک شرکت کفش ملی
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
رسیدگی به تعیین سقف مهریه در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ آذر
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
چهار وزیر در شرایط استیضاح هستند/ استیضاح برای تحقق اهداف دولت در خدمت به مردم است
پزشکیان: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند
نشست مشترک سخنگوی وزارت امور خارجه و معاون سیاسی صداوسیما
عراقچی جان باختن تعدادی از مردم سریلانکا بر اثر سیل را تسلیت گفت
محکومیت اقدام خودسرانه آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا
پزشکیان: بدن‌نمایی و برهنگی مغایر شان زنان است
وزیر امور خارجه ترکیه به تهران می‌آید
نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
توصیه اکید رهبری، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تلاش‌ها در مسیر مدیریت بهینه مصرف انرژی است
پزشکیان: آیات قرآن بیش از آنکه برای قرائت باشد، دعوت به تدبر باطنی است
دریادار سیاری: امنیت دریای خزر باید با تعامل کشور‌های ساحلی برقرار شود
فرمانده کل ارتش: بیگانگان باید منطقه را ترک کنند
دریادار سیاری: برای توسعه اقتصاد دریا محور باید اقتدار دریایی خود را افزایش دهیم
امیر ایرانی: نام دومین پایگاه شناوری ایران، «خوزستان» خواهد بود
فرمانده کل ارتش: آماده هرگونه پاسخ قاطع در هر نقطه‌ای هستیم
لایحه‌ای درخصوص افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه نشده است
پایگاه شناوری «کردستان» و ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد