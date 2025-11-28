باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آژانس فضایی اروپا (ESA) عصر پنجشنبه اعلام کرد که بودجه خود را برای سه سال آینده به حدود ۲۲.۱ میلیارد یورو (۲۵.۶ میلیارد دلار) افزایش خواهد داد.

جوزف آچباخر، مدیر کل ESA، ابراز نگرانی کرد که اگر اروپا سرمایه‌گذاری بیشتری نکند، ممکن است در سفر‌های فضایی عقب بماند.

آچباخر روز پنجشنبه از ۲۳ کشور عضو اروپایی ESA به خاطر مشارکت‌هایشان تشکر کرد.

او گفت: "فکر می‌کنم این پیام که اروپا باید عقب‌ماندگی خود را جبران کند و به طور فعال مشارکت کند تا به آینده اروپا از طریق سفر‌های فضایی بال و پر بدهد، توسط وزرای ما بسیار جدی گرفته شده است. "

آلمان، یکی از اهداکنندگان اصلی ESA، اعلام کرد که قصد دارد سهم خود در بودجه آژانس را به طور قابل توجهی به بیش از ۵ میلیارد یورو افزایش دهد.

دوروتی باهر، وزیر فضای آلمان، در جلسه شورای وزیران آژانس فضایی اروپا گفت: «دفعه قبل، این مبلغ کمی کمتر از ۳.۵ میلیارد یورو بود و این بار، ما ۵ میلیارد یورو را هدف قرار داده‌ایم.»

در حاشیه این جلسه، آچباخر همچنین گفت که آژانس فضایی اروپا امیدوار است که یک اروپایی بتواند در آینده به عنوان بخشی از برنامه آرتمیس ناسا به ماه سفر کند.

