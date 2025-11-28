باشگاه خبرنگاران جوان - علی بخشیزاده معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر نقش دیرینه رادیو در بازنمایی قابلیتهای سراسر کشور گفت: رادیو همیشه کوشیده است پلی باشد میان مردم یک استان و مخاطبان سراسر ایران. ما وظیفه داریم توانمندیها، ظرفیتها و حتی مسائل کمتر شنیدهشده مناطق مختلف کشور را روایت کنیم تا روایت واقعیتری از ایران ساخته شود.
او معتقد است که اگر رسانه ملی قرار است «صدای ایران» باشد، باید سهم عادلانهای برای همه استانها قائل شود و اجازه دهد صدای مردم از نزدیکترین نقطه به زندگی روزمرهشان شنیده شود.
به گفته او، راهبرد اصلی معاونت صدا در سالهای اخیر همین تقویت روایت استانی و حضور میدانی شبکهها در نقاط مختلف کشور است؛ مسیری که در استان گلستان با گسترهای کمنظیر دنبال میشود.
او اعلام کرد: در طرح ایران جان، ۸۷ عنوان برنامه در قالب ۱۱ هزار و ۷۲۷ دقیقه در باره استان گلستان تولید و پخش میشود و علاوه بر آن ۹ برنامه دیگر به مدت ۷۴۰ دقیقه نیز به صورت میدانی روی آنتن خواهد رفت تا مخاطبان با فضای واقعی استان و مسائل مردم از نزدیک آشنا شوند.
بخشیزاده در تشریح برنامه شبکههای رادیویی گفت: شبکه رادیویی ایران در این طرح با مجموعهای از برنامهها از جمله دستور کار، مستند ایران، پلاک هشت، با ایرانیاران، خیابان ایران و...، موضوعاتی مانند پیگیری مشکلات مردم، ظرفیتهای تولیدی، سرمایهگذاری و همچنین معرفی شهدای شاخص استان گلستان را محور تولیدات خود قرار داده است. رادیو جوان نیز برای ارتباط با نسل جدید، برنامههای موج جوونی، آفساید، جام جوونی، باشگاه گزارشگران جوان و ... را با محور رویدادها و اتفاقات استان گلستان در جدول پخش قرار داده تا روایت جوانانه و پرتحرکی از وقایع استان ارائه کند.
معاون صدای رسانه ملی سپس به مأموریتهای شبکه رادیویی معارف اشاره و بیان کرد: این شبکه در برنامههایی مثل مهربان باشیم، همنشین، به رنگ خدا و دیگر تولیدات مشابه، نخبگان علمی، فرهنگی و دینی استان گلستان را معرفی میکند و به نقش مساجد شاخص استان در زیست اجتماعی توجه ویژه دارد. ترکیب برنامههایی، چون هفت کوچه، سرزمین من، ققنوس، پویش، ایستگاه ۱۰۶ و ... با محور مطالبهگری از مسئولان فرهنگی و اجتماعی استان از رادیو فرهنگ پخش میشود. این شبکه تلاش میکند نگاه دقیقی به مسائل فرهنگی گلستان داشته باشد و صدای دغدغهمندان را منعکس کند.
معاون صدا با اشاره به اهمیت اقتصاد در توسعه استانها افزود: شبکه رادیویی اقتصاد نیز با برنامههایی مانند گذر بازار، رهیافت، آزادراه و ... موضوعاتی از قبیل اجرای پروژههای راهسازی، گفتوگو با کارآفرینان و معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان گلستان را بررسی میکند. در حوزه سلامت، رادیو سلامت با برنامههایی همچون به زندگی سلام کن، کافه خبر، دهگرد، زنگ تفریح و دیگر بخشها، به معرفی شرکتهای دانشبنیان فعال در گلستان میپردازد و دستاوردهای حوزه بهداشت و سلامت استان را برای مخاطبان روشن میکند.
بخشیزاده همچنین درباره نقش شبکه رادیویی ورزش بیان کرد: این شبکه برنامههای صبح و ورزش، ایرانجان، از فوتبال چه خبر و ... را با تمرکز بر معرفی قهرمانان، مربیان و استعدادهای ورزشی گلستان پخش میکند. ورزش یکی از ظرفیتهای مهم استان است و باید بیشتر به گوش مردم برسد. شبکه رادیویی قرآن نیز در این مسیر حضور پررنگی دارد و با پخش تلاوتهای استانی و برنامه ستارگان تلاوت، زندگی و افتخارات قاریان برجسته گلستان را روایت میکند. شبکه رادیویی صبا با حالوهوای شاد و صمیمی، برنامههای روستادوستا، دو راهی، دنگ و فنگ و ... را روی آنتن میبرد و از زاویه طنز و روایتهای جذاب، ظرفیتهای تولیدی و گردشگری استان گلستان را معرفی میکند.
او سپس به شبکه رادیویی نمایش اشاره کرد و توضیح داد: نمایشهای تولیدی مرکز گلستان در جدول پخش این شبکه قرار میگیرد و همچنین برنامههایی مانند خورجین و استودیو هشت به دستاوردهای هنری، فرهنگی و روایت زندگی هنرمندان استان میپردازد.
در پایان، بخشیزاده درباره نقش شبکه رادیویی پیام گفت: برنامههایی مانند پیام روز و روی موج پیام ظرفیتها، توانمندیها و نکات برجسته استان گلستان را با زبانی رسا و زمان کوتاه، کاربردی و در قالب پیامهای اطلاعرسانی برای مخاطبان بازتاب میدهد. رادیو باید روایتگر ایران واقعی باشد؛ ایرانی که در آن هر استان سهمی از توجه رسانهای دارد.
منبع: معاونت صدای رسانه ملی