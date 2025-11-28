دروازه بان خارجی تیم فوتبال استقلال تهران اگر در سه بازی دیگر به میدان برود سهمیه او بابت جذب بازیکن خارجی برای فصل آینده حفظ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - آنتونیو آدان، دروازه‌بان باتجربه اسپانیایی که سابقه بازی در تیم‌هایی مانند رئال و اتلتیکو مادرید، اسپورتینگ لیسبون و دیگر باشگاه‌های مطرح را دارد، ابتدای فصل جاری با عقد قراردادی به استقلال پیوست تا جایگزین سیدحسین حسینی در ترکیب این تیم شود. با این حال، او نتوانست انتظار کادر فنی و هواداران را برآورده کند و در عملکردش رضایت‌ها جلب نشد. در این شرایط، حبیب فرعباسی به گلر شماره یک استقلال تبدیل شده و توانسته رضایت هواداران را به همراه داشته باشد.

با این حال، با توجه به حضور آدان در دروازه استقلال در دیدار اخیر مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و قانون استفاده حداقل ۶۰ درصد از بازیکنان خارجی توسط باشگاه‌ها برای حفظ سهمیه بازیکنان خارجی در فصل آینده، این دروازه‌بان تنها به سه بازی دیگر نیاز دارد تا سهمیه‌اش حفظ شود. بدین ترتیب، حتی در صورت جدایی او در نیم‌فصل، استقلال هیچ لطمه‌ای بابت از دست دادن یک سهمیه بازیکن خارجی نخواهد دید.