باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین و وزارت امور خارجه هند روز جمعه اعلام کردند که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قصد دارد در روز‌های ۴ و ۵ دسامبر (۱۳ و ۱۴ آذر) به دعوت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، از این کشور دیدار کند تا در مورد روابط دوجانبه و مسائل بین‌المللی گفت‌و‌گو کند.

کرملین اعلام کرد که در طول این دیدار رسمی، پوتین با مودی گفت‌و‌گو خواهد کرد و جلسه جداگانه‌ای نیز با دروپادی مورمو، رئیس‌جمهور هند، خواهد داشت. این نهاد گفت که تعدادی سند بین‌الدولی و تجاری (بدون مشخص کردن جزئیات) امضا خواهد شد.

آخرین سفر پوتین به هند در دسامبر ۲۰۲۱ بود، تنها چند ماه قبل از آن که در فوریه ۲۰۲۲ دستور اعزام نیرو به اوکراین را صادر کند.

کرملین در بیانیه‌ای گفت: «این بازدید از اهمیت بالایی برخوردار است و فرصتی را برای بحث جامع در مورد دستور کار گسترده روابط روسیه و هند به عنوان یک مشارکت استراتژیک با امتیاز ویژه فراهم می‌کند.»

این بیانیه اشاره کرد که این رابطه حوزه‌های دوجانبه سیاسی، تجاری، اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و بشردوستانه را پوشش می‌دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار‌ها از مودی خواسته است که هند خرید نفت از روسیه را متوقف کند. هند یکی از بزرگترین خریداران نفت روسیه بوده است.

منابع تجاری و پالایشگاهی این هفته اعلام کردند که واردات نفت هند از روسیه در دسامبر، که از سطوح بالا در چند ماه گذشته در نوامبر کاهش یافته، در آستانه رسیدن به کمترین میزان در حداقل سه سال گذشته است، زیرا پالایشگاه‌ها به گزینه‌های جایگزین روی آورده‌اند تا از نقض تحریم‌های غربی اجتناب کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، سفر به هند
