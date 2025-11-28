باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» به عنوان محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر جمعه ۷ آذر به پایان می‌رسد و بدین ترتیب فینال این فصل امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی برنامه، پشت صحنه این مسابقه با عنوان «صد در صد» شنبه ۸ آذر و همچنین گلچین فصل دوم یکشنبه ۹ آذر ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

سری سوم این مسابقه که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، به زودی روانه آنتن می‌شود.

مسابقه بزرگ «۱۰۰» برای ۶ فصل تدارک دیده شده و فصل پایانی آن فینال فینالیست‌هاست، بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران محسوب می‌شود.