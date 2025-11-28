باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رستگار یوسفی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکلات حوزه کمبود پزشک در کشور گفت: ما سالها با کمبود پزشک در بسیاری از مناطق مواجه بودیم و به همین دلیل افزایش ظرفیت پزشکی در دستور کار قرار گرفت. این تصمیم یک ضرورت ملی بود و مجلس هم مصوبه افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت را تصویب کرد.
نماینده مردم پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در مجلس اظهار کرد: با وجود این مصوبه، متأسفانه وزارت بهداشت و برخی دانشگاههای علوم پزشکی همچنان در برابر اجرای آن مقاومت میکنند و استدلالشان این است که بودجه کافی برای افزایش ظرفیت دریافت نکردهاند، درحالیکه اسناد رسمی خلاف این ادعا را نشان میدهد.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارشهای ارائه شده از طرف شورایعالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: طبق مدارک رسمی، بودجه آموزشی و کمکآموزشی وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته هفت برابر شده است بنابراین اینکه برخی مسئولان میگویند افزایش ظرفیت بدون بودجه مصوب بوده، کاملاً غلط است. جداول مربوط به ردیفهای بودجهای بهروشنی نشان میدهد که افزایش قابل توجهی در اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی رخ داده است.
یوسفی گفت: سه محور اساسی در این موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه افزایش ظرفیت پزشکی مصوبه مجلس است و دستگاه اجرایی موظف به اجرای آن است. دوم اینکه برخی دانشگاههای علوم پزشکی برخلاف قانون، در مسیر اجرای این مصوبه مانعتراشی میکنند. سوم اینکه ادعای نبود بودجه ادعایی غیرواقعی است، زیرا اعتبارات آموزشی و تجهیزاتی دانشگاهها چندین برابر شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با انتقاد از عدم تناسب تعداد پزشک با جمعیت در مناطق مختلف کشور اضافه کرد: در بسیاری از نقاط کشور همچنان نسبت پزشک به بیمار رعایت نشده و مناطق محروم از کمبود جدی پزشک رنج میبرند. حتی جدولهایی که کمیسیون آموزش درباره توزیع نیرو تهیه کرده بود، نشان میدهد هنوز مشکلات ساختاری در تأمین پزشک برای این مناطق وجود دارد البته مسئله دوطرفه است. از یکسو باید وزارت بهداشت اعتبارات مصوب را بهدرستی جذب و در مسیر توسعه فضای آموزشی هزینه کند، و از سوی دیگر، دولت و مجلس باید نظارت کنند که این اعتبارات دقیقاً در همان حوزه هزینه شود. اما اینکه بهطور کلی گفته شود بودجهای پرداخت نشده، پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در مجلس با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مناطق محروم اظهار کرد: تأمین پزشک برای مناطق محروم باید اولویت اصلی باشد. افزایش ظرفیت پزشکی اگر به نیاز واقعی مناطق و عدالت در سلامت منجر نشود، به هدف اصلی خود نمیرسد بنابراین لازم است دانشگاهها بهجای مقاومت، برنامهریزی دقیقتری برای تربیت پزشکان موردنیاز انجام دهند.
یوسفی گفت: من کاملاً با نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی موافقم. تا زمانی که به حدنصاب لازم در تعداد پزشکان در کشور نرسیدهایم، افزایش ظرفیت باید ادامه پیدا کند. این یک ضرورت برای نظام سلامت و مطالبه جدی مردم از حاکمیت است و ما پیگیری خواهیم کرد که این روند به نتیجه برسد.