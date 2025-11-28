باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه کالج لندن (UCL) یک آزمایش سریع ابداع کرده‌اند که می‌تواند درمان میلیون‌ها نفر مبتلا به فشار خون بالا را بهبود بخشد. این آزمایش علت اصلی را در بیماران مبتلا به آلدوسترون اضافی شناسایی می‌کند.

تخمین زده می‌شود که حدود یک چهارم افراد مبتلا به فشار خون بالا، آلدوسترون اضافی تولید شده توسط غدد فوق کلیوی خود را دارند. آلدوسترون هورمونی است که سطح نمک را در بدن تنظیم می‌کند. این بیماری اغلب نادیده گرفته می‌شود، زیرا تشخیص آن پیچیده است و نیاز به آزمایش‌های متعدد دارد، در حالی که درمان در برخی موارد ممکن است شامل جراحی با نتایج نامشخص باشد.

آلدوسترون اضافی منجر به احتباس نمک و فشار خون بالا می‌شود، وضعیتی که به عنوان آلدوسترونیسم اولیه شناخته می‌شود و خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و بیماری کلیوی را افزایش می‌دهد. با این حال، برخی از افراد معیار‌های رسمی این بیماری را ندارند، اما سطح بالای آلدوسترون آنها همچنان باعث فشار خون بالا می‌شود.

در حال حاضر، از آزمایش خون برای تشخیص استفاده می‌شود و پس از آن آزمایش دوم برای تأیید انجام می‌شود. سپس یک روش پیچیده شامل قرار دادن دو کاتتر در رگ‌های کشاله ران برای اندازه‌گیری سطح آلدوسترون در هر طرف بدن انجام می‌شود. این به پزشکان کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا مشکل در یک غده فوق کلیوی است یا هر دو، اما این آزمایش همیشه دقیق نیست و به دلیل پیچیدگی آن به ندرت انجام می‌شود.

برای غلبه بر این مشکلات، محققان از اسکن PET-CT استفاده کردند که تصاویر سه‌بعدی دقیقی تولید می‌کند و تجمع یک ترکیب ردیاب رادیواکتیو تزریق شده به رگ بیمار را نشان می‌دهد.

این تیم یک ترکیب ردیاب ایجاد کرد که به آنزیم مسئول تولید آلدوسترون، آلدوسترون سنتاز، متصل می‌شود. غدد فوق کلیوی که بیش از حد هورمون تولید می‌کنند، به طور انتخابی این ترکیب را جذب کردند و باعث درخشش آنها در اسکن شدند.

در اولین استفاده از این تکنیک بر روی ۱۷ ​​بیمار در بیمارستان دانشگاه کالج لندن، محققان توانستند منبع تولید بیش از حد آلدوسترون را با دقت و بدون هیچ گونه عوارض جانبی مشخص کنند.

محققان می‌گویند این آزمایش ۱۰ دقیقه‌ای، تعیین بهترین درمان را آسان‌تر می‌کند، چه برداشتن غده فوق کلیوی که بیش از حد تولید می‌کند باشد و چه استفاده از دارو‌های جدیدی که تولید آلدوسترون را مسدود می‌کنند و علت اصلی فشار خون بالای بیماران را هدف قرار می‌دهند.

پروفسور برایان ویلیامز، رئیس گروه پزشکی دانشگاه کالج لندن و سرپرست بالینی این مطالعه، گفت: «ما دهه‌هاست که منتظر چنین آزمایشی بوده‌ایم. این نوآوری در تشخیص هایپرآلدوسترونیسم به عنوان یک علت اساسی مهم فشار خون بالا، انقلابی ایجاد خواهد کرد و ما را قادر می‌سازد تا درمان هدفمندتری ارائه دهیم.»

ویلیامز توضیح داد: «این اولین باری است که توانسته‌ایم از این بیماری تصویربرداری کنیم. شدت سیگنال، سطح تولید بیش از حد آلدوسترون را نشان می‌دهد و در آینده، ممکن است بتوانیم این نواحی را با دقت بیشتری هدف قرار دهیم.»

این تیم اکنون در حال شروع یک کارآزمایی بالینی فاز ۲ برای جمع‌آوری داده‌های کافی برای تأیید این آزمایش جهت استفاده روتین در خدمات بهداشت ملی بریتانیا است.

این مطالعه در یک نامه تحقیقاتی در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.

منبع: مدیکال اکسپرس