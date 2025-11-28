محققان دانشگاه کالج لندن (UCL) یک آزمایش سریع ابداع کرده‌اند که علت پنهان فشار خون بالا را آشکار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه کالج لندن (UCL) یک آزمایش سریع ابداع کرده‌اند که می‌تواند درمان میلیون‌ها نفر مبتلا به فشار خون بالا را بهبود بخشد. این آزمایش علت اصلی را در بیماران مبتلا به آلدوسترون اضافی شناسایی می‌کند.

تخمین زده می‌شود که حدود یک چهارم افراد مبتلا به فشار خون بالا، آلدوسترون اضافی تولید شده توسط غدد فوق کلیوی خود را دارند. آلدوسترون هورمونی است که سطح نمک را در بدن تنظیم می‌کند. این بیماری اغلب نادیده گرفته می‌شود، زیرا تشخیص آن پیچیده است و نیاز به آزمایش‌های متعدد دارد، در حالی که درمان در برخی موارد ممکن است شامل جراحی با نتایج نامشخص باشد.

آلدوسترون اضافی منجر به احتباس نمک و فشار خون بالا می‌شود، وضعیتی که به عنوان آلدوسترونیسم اولیه شناخته می‌شود و خطر بیماری قلبی، سکته مغزی و بیماری کلیوی را افزایش می‌دهد. با این حال، برخی از افراد معیار‌های رسمی این بیماری را ندارند، اما سطح بالای آلدوسترون آنها همچنان باعث فشار خون بالا می‌شود.

در حال حاضر، از آزمایش خون برای تشخیص استفاده می‌شود و پس از آن آزمایش دوم برای تأیید انجام می‌شود. سپس یک روش پیچیده شامل قرار دادن دو کاتتر در رگ‌های کشاله ران برای اندازه‌گیری سطح آلدوسترون در هر طرف بدن انجام می‌شود. این به پزشکان کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا مشکل در یک غده فوق کلیوی است یا هر دو، اما این آزمایش همیشه دقیق نیست و به دلیل پیچیدگی آن به ندرت انجام می‌شود.

برای غلبه بر این مشکلات، محققان از اسکن PET-CT استفاده کردند که تصاویر سه‌بعدی دقیقی تولید می‌کند و تجمع یک ترکیب ردیاب رادیواکتیو تزریق شده به رگ بیمار را نشان می‌دهد.

این تیم یک ترکیب ردیاب ایجاد کرد که به آنزیم مسئول تولید آلدوسترون، آلدوسترون سنتاز، متصل می‌شود. غدد فوق کلیوی که بیش از حد هورمون تولید می‌کنند، به طور انتخابی این ترکیب را جذب کردند و باعث درخشش آنها در اسکن شدند.

در اولین استفاده از این تکنیک بر روی ۱۷ ​​بیمار در بیمارستان دانشگاه کالج لندن، محققان توانستند منبع تولید بیش از حد آلدوسترون را با دقت و بدون هیچ گونه عوارض جانبی مشخص کنند.

محققان می‌گویند این آزمایش ۱۰ دقیقه‌ای، تعیین بهترین درمان را آسان‌تر می‌کند، چه برداشتن غده فوق کلیوی که بیش از حد تولید می‌کند باشد و چه استفاده از دارو‌های جدیدی که تولید آلدوسترون را مسدود می‌کنند و علت اصلی فشار خون بالای بیماران را هدف قرار می‌دهند.

پروفسور برایان ویلیامز، رئیس گروه پزشکی دانشگاه کالج لندن و سرپرست بالینی این مطالعه، گفت: «ما دهه‌هاست که منتظر چنین آزمایشی بوده‌ایم. این نوآوری در تشخیص هایپرآلدوسترونیسم به عنوان یک علت اساسی مهم فشار خون بالا، انقلابی ایجاد خواهد کرد و ما را قادر می‌سازد تا درمان هدفمندتری ارائه دهیم.»

ویلیامز توضیح داد: «این اولین باری است که توانسته‌ایم از این بیماری تصویربرداری کنیم. شدت سیگنال، سطح تولید بیش از حد آلدوسترون را نشان می‌دهد و در آینده، ممکن است بتوانیم این نواحی را با دقت بیشتری هدف قرار دهیم.»

این تیم اکنون در حال شروع یک کارآزمایی بالینی فاز ۲ برای جمع‌آوری داده‌های کافی برای تأیید این آزمایش جهت استفاده روتین در خدمات بهداشت ملی بریتانیا است.

این مطالعه در یک نامه تحقیقاتی در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.

منبع: مدیکال اکسپرس

برچسب ها: آزمایش جدید ، فشار خون ، فشار خون بالا
خبرهای مرتبط
فصل‌ زمستان باعث افزایش فشار خون می‌شود
آنچه باید درباره فشار خون بدانیم؟ + فیلم
چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون بالا هستند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
اگه علت یک بیماری مشخص نباشه باید داروهای عوامل مختلف ایجاد کننده اون بیماری یکی یکی روی بیمار آزمایش بشه و هر کدوم جواب داد علت اون بیماری مشخص شده البته تداخل دارویی باید رعایت بشه و بین هر دارو و داروی بعدی چند روز فاصله بذارن
۰
۱
پاسخ دادن
لغو امتیاز ۴۴ مدرسه غیر دولتی به دلیل تخلفات
نوشیدن آب در حین صرف غذا مفید است یا مضر؟ + فیلم
نوآوری در صنعت آب؛ تولید کنترلر هوشمند پمپ با قابلیت‌ تنظیم فشار آب و صرفه‌جویی انرژی+ فیلم
حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق
تولید پهپاد‌های بومی برای نظارت صنعتی در شرکت دانش‌بنیان ایرانی + فیلم
هوش مصنوعی چرخ‌دنده نجات صنایع؛ ضرورت هم‌افزایی بین صنعت و دانشگاه+ فیلم
نسل جدید پزشکان در راه است؟
حرکت در مسیر فولاد سبز مهم‌‌‌‌‌ترین خواسته صنعتگران از دانشگاه تهران
آخرین اخبار
حرکت در مسیر فولاد سبز مهم‌‌‌‌‌ترین خواسته صنعتگران از دانشگاه تهران
نسل جدید پزشکان در راه است؟
تولید پهپاد‌های بومی برای نظارت صنعتی در شرکت دانش‌بنیان ایرانی + فیلم
نوآوری در صنعت آب؛ تولید کنترلر هوشمند پمپ با قابلیت‌ تنظیم فشار آب و صرفه‌جویی انرژی+ فیلم
حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق
هوش مصنوعی چرخ‌دنده نجات صنایع؛ ضرورت هم‌افزایی بین صنعت و دانشگاه+ فیلم
لغو امتیاز ۴۴ مدرسه غیر دولتی به دلیل تخلفات
نوشیدن آب در حین صرف غذا مفید است یا مضر؟ + فیلم
درمان آلزایمر با نوشیدن چای کوهی + فیلم
‌رویکرد آموزشی نوین در عمره دانشجویی؛ یادگیری تاریخ با بازدید میدانی
سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب شد
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۴
آواتار هوشمند ایرانی؛ جهشی تازه در تعامل زنده انسان و داده+ فیلم
سلامت دانش‌آموزان از هر چیزی مهمتر است
تحولی در صنعت ساخت‌وساز: افزایش ۳۰ درصدی استحکام بتن با تفاله قهوه
ایران در تولید داروهای زیست‌فناوری هم‌پای جهان پیش می‌رود+ فیلم
ورود نسل تازه تجهیزات اندویورولوژی برای دقت بالاتر در جراحی‌های کم‌تهاجمی+ فیلم
فضانوردان ناسا با لباس فضایی جدید به آب زدند
تدوین برنامه کنترل بیماری‌های غیر واگیر در کودکان
نقش حیاتی سامانه‌های سایبرنتیکی در زندگی روزمره؛ ضرورت طراحی بومی زیرساخت‌های اطلاعاتی+ فیلم