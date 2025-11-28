۲ بازیکن خارجی پرسپولیس در دیدار امروز جمعه ۷ آذر غایب خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس امروز جمعه ۷ آذر در قزوین به مصاف تیم فوتبال شمس آذر قزوین می‌رود و این در حالی است که ۲ بازیکن تاثیر گذار این تیم در بازی امروز غایب خواهند بود.

در این دیدار، پرسپولیس بدون مارکو باکیچ و تیوی بیفوما به میدان خواهد رفت و رضا شکاری نیز از فهرست تیم خط خورده است. علامت سؤال بزرگ، اما درباره سرژ اوریه است؛ این بازیکن پس از مصدومیت در گرم‌کردن پیش از دیدار با استقلال خوزستان، حالا پس از سه هفته شرایط بازی پیدا کرده، اما تصمیم نهایی کادر فنی درباره حضورش هنوز مشخص نیست.

این دیدار امروز از ساعت ۱۶ به میزبانی قزوین برگزار می‌شود.

