رسانه یونانی در خبری به عملکرد مهدی طارمی در تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از او تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت «gavros» یونان در گزارشی اعلام کرد، بدون تردید، خط حمله سه‌نفره تیم فوتبال المپیاکوس با حضور ایوب الکعبی، مهدی طارمی و رومن یارِمچوک کاملاً «فوق‌العاده» و فراتر از حد تصور است.

مهاجم ایرانی نیز با گلی که در ورزشگاه «کارائیسکاکیس» مقابل رئال مادرید و در هفته پنجم مرحله لیگ لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند، ادامه‌دهنده یک رکورد کم‌سابقه در دوران حضورش در تیم یونانی بود.

به طور مشخص مهاجم سابق باشگاه اینتر، در ۱۳ بازی با پیراهن قرمز و سفید المپیاکوس (۴۶۶ دقیقه) در تمام رقابت‌ها، ۹ گل زده و نکته قابل توجه اینکه این آمار را تنها با ۱۱ شوت در چارچوب به دست آورده است؛ یعنی نزدیک به ۹۰ درصد دقت و کارایی!

بی‌تردید طارمی یک گزینه لوکس و باکیفیت برای خط حمله پیرائوسی‌ها محسوب می‌شود؛ بازیکنی که پشت سر الکعبی آماده و «آتشی» می‌تواند هر لحظه ورق بازی را برگرداند.

طارمی با کارنامه‌ای درخشان و حضور در بالاترین سطح فوتبال دنیا به المپیاکوس پیوست؛ جایی که تا پیش از ورود به این تیم، در مجموع ۵۴۰ بازی، ۲۵۶ گل و ۱۲۵ پاس گل در تیم‌های مختلف و تیم ملی ایران ثبت کرده بود.

اکنون نیز از زمانی که پیراهن المپیاکوس را بر تن کرده، تعداد گل‌های دوران حرفه‌ای‌اش در تمامی رقابت‌ها به ۲۶۶ گل در ۵۶۰ مسابقه رسیده است.

منبع: مهر

برچسب ها: مهدی طارمی ، تیم المپیاکوس
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
قدرت‌نمایی آرسنال با پیروزی مقابل بایرن مونیخ/ پیروزی سخت رئال در شب گلزنی طارمی و شکست اینتر
قلعه‌نویی: در جام جهانی کاری می‌کنیم ایران یک هفته تعطیل شود/ دیگر دلالی در تیم ملی وجود ندارد
ادعای قلعه نویی درباره برخورد شدید با طارمی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
آخرین اخبار
ساپینتو اسم یک بازیکن را برای دیدار با فولاد خط زد
رونمایی از نماد رسمی جام جهانی اسکیت رولبال+ عکس
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
اعزام تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل به مسابقات جهانی سنگاپور
قدرتنمایی رم مقابل صدرنشین لیگ اروپا/ پیروزی بولونیا، استون ویلا و پورتو+ فیلم
استعفای الهه منصوریان از سرمربیگری ووشو بانوان+ عکس
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر شمس آذر
پرسپولیس - شمس آذر/ سرخپوشان به دنبال صدرنشینی قبل از دربی
شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به سازمان لیگ و AFC
شکست سنگین تیم ملی ایران برابر سوئیس
فدراسیون اسکی: ملی پوشان ایران در سلامت کامل هستند
باکیچ و بیفوما به بازی با شمس آذر نمی‌رسند
تیم ملی بسکتبال ایران گام نخست را محکم برداشت
فعلا قصد شرکت در قرعه‌کشی جام جهانی را نداریم
می‌خواهیم با بردن شمس آذر به هواداران هدیه خوبی بدهیم
سایپا به رده دوم صعود کرد/ پالایش نفت بندرعباس از پایین جدول جدا شد
وزنه‌برداری جام فجر؛ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم طلا گرفت
اسبقیان: مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک آزاد و شفاف برگزار شد
مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک؛ نقوی سرپرست شد