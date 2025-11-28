رسانه یونانی در خبری به عملکرد مهدی طارمی در تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از او تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت «gavros» یونان در گزارشی اعلام کرد، بدون تردید، خط حمله سهنفره تیم فوتبال المپیاکوس با حضور ایوب الکعبی، مهدی طارمی و رومن یارِمچوک کاملاً «فوقالعاده» و فراتر از حد تصور است.
مهاجم ایرانی نیز با گلی که در ورزشگاه «کارائیسکاکیس» مقابل رئال مادرید و در هفته پنجم مرحله لیگ لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند، ادامهدهنده یک رکورد کمسابقه در دوران حضورش در تیم یونانی بود.
به طور مشخص مهاجم سابق باشگاه اینتر، در ۱۳ بازی با پیراهن قرمز و سفید المپیاکوس (۴۶۶ دقیقه) در تمام رقابتها، ۹ گل زده و نکته قابل توجه اینکه این آمار را تنها با ۱۱ شوت در چارچوب به دست آورده است؛ یعنی نزدیک به ۹۰ درصد دقت و کارایی!
بیتردید طارمی یک گزینه لوکس و باکیفیت برای خط حمله پیرائوسیها محسوب میشود؛ بازیکنی که پشت سر الکعبی آماده و «آتشی» میتواند هر لحظه ورق بازی را برگرداند.
طارمی با کارنامهای درخشان و حضور در بالاترین سطح فوتبال دنیا به المپیاکوس پیوست؛ جایی که تا پیش از ورود به این تیم، در مجموع ۵۴۰ بازی، ۲۵۶ گل و ۱۲۵ پاس گل در تیمهای مختلف و تیم ملی ایران ثبت کرده بود.
اکنون نیز از زمانی که پیراهن المپیاکوس را بر تن کرده، تعداد گلهای دوران حرفهایاش در تمامی رقابتها به ۲۶۶ گل در ۵۶۰ مسابقه رسیده است.
منبع: مهر