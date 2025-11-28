کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها با همکاری جامعه الزهرا مسابقه کتابخوانی را با محوریت کتاب به وقت آرامش برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان-مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب به وقت آرامش تألیف حجت الاسلام و المسلمین احمد لقمانی به همت کتابخانه حرم کریمه اهل بیت با همکاری جامعه الزهرا برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند پس از تهیه کتاب و مطالعه آن، با مراجعه به سایت readcomp.ir وانجام ثبت نام اولیه در آزمون مربوطه شرکت کنند.
 
این مسابقه تا ۳۰ آذر (ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها) ادامه دارد. 
 
برای خرید کتاب به وقت آرامش می‌توانیدبه صورت حضوری یا غیر حضوری به انتشارات جامعه الزهرا سلام الله علیها و انتشارات زائر مراجعه فرمایید.

فراخوان مسابقه کتابخوانی به همت کتابخانه حرم حضرت معصومه(س)

منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)

برچسب ها: کتاب و کتابخوانی ، حرم حضرت معصومه (س)
