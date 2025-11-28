باشگاه خبرنگاران جوان - داوران بخشهای مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر از کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی به ارزیابی فیلمهای حاضر در جشنواره مینشینند.
اسامی داوران به این شرح است:
داوران مسابقه بینالملل: نوری بیلگه جیلان فیلمنامهنویس، کارگردان، عکاس از ترکیه، محمود کلاری فیلمبردار، عکاس و کارگردان از ایران، کریستف رضاعی آهنگساز از ایران، آنگلوس فرانتزیس کارگردان از یونان، خوزه کابرا بتانکورت برنامهریز فیلم از اسپانیا، بیجایا جنا کارگردان، بازیگر، تهیهکننده و فیلمنامهنویس از هند، سمیره حاججیلانی، تهیهکننده و مدیر فرهنگی از الجزایر.
داوران جلوه گاه شرق: آلکساندرا مارکوویتس مستندساز و تدوینگر از کرواسی، ایگور ویکتروویچ لوشین شاعر، کارگردان ویدئو و موسیقیدان از روسیه، تنگ لی یین مدیر رسانه و سینما از مالزی، شوشانیک میرزاخانیان تهیهکننده و مدیر سینمایی از ارمنستان و هدی زینالعابدین بازیگر از ایران.
داوران چشم انداز: اوژن هنری مور تهیهکننده فیلم از فرانسه، دنیز یاووز مدیر هنری جشنواره از ترکیه و مهدی کرمپور فیلمنامهنویس و کارگردان از ایران.
داوران زیتون شکسته: محمد الکندی فیلمساز و تهیهکننده از عمان، نبویشا یووانویک کارگردان و تهیهکننده از مقدونیه شمالی و فرزاد موتمن کارگردان و تهیهکننده از ایران.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ در شیراز در حال برگزاری است.