باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت حساب کاربری رسانه Khamenei.ir، نوشت: «‏از حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری سپاسگزارم. دولت با اتکای به همراهی ملت بزرگ ایران و تلاش تمامی دستگاه‌ها، مسیر خدمت و پیشرفت را با جدیت دنبال می‌کند.»

حساب کاربری رسانه Khamenei.ir با بازنشر بخشی از بیانات اخیر رهبری انقلاب درباره رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم، نوشته است: «از رئیس‌جمهور محترم ‎و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. کار‌های خوبی را شروع کردند. بعضی از کار‌های شهید رئیسی را که شروع کرده بود و نیمه‌کاره مانده بود، ادامه دادند.»