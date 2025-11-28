رئیس‌جمهوری با قدردانی از حمایت رهبری معظم انقلاب از وی و دولت چهاردهم، تاکید کرد: با اتکا به مردم مسیر خدمت و پیشرفت را دنبال می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت حساب کاربری رسانه Khamenei.ir، نوشت: «‏از حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری سپاسگزارم. دولت با اتکای به همراهی ملت بزرگ ایران و تلاش تمامی دستگاه‌ها، مسیر خدمت و پیشرفت را با جدیت دنبال می‌کند.»

حساب کاربری رسانه Khamenei.ir با بازنشر بخشی از بیانات اخیر رهبری انقلاب درباره رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم، نوشته است: «از رئیس‌جمهور محترم ‎و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. کار‌های خوبی را شروع کردند. بعضی از کار‌های شهید رئیسی را که شروع کرده بود و نیمه‌کاره مانده بود، ادامه دادند.»

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۸ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
اونم چه پیشرفتی!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خیلی تند پیش میری هاااا یکم صبر کن بقیه کشورها هم بهمون برسن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
جناب آقای دکتر ابراهیم محمودزاده، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران
امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ هست پس خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های مرداد، شهریور، مهرماه و آبان ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه زمانی واریز می‌شود؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فیش حقوقی مرداد ماه بازنشستگان مخابرات تهران امروز 8 آذر 1404 صادر شده است ولی اما متأسفانه فیش حقوقی مرداد ماه برخی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صفر!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
سلام بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم 3 سال و 8 ماه گذشت هنوز معوقه افزایش فروردین ماه سال 1401 تا آبان ماه سال 1404 را پرداخت نکردند. تا چه زمانی باید شرمنده خانواده‌ام شوم. لطفا پیگیری کنید.
Iran (Islamic Republic of)
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر بی توجهی به مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم، کشور و گرانی باید برکنار شود
۱۶:۲۶ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر بی توجهی به مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم، کشور و گرانی باید برکنار شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
۱۶:۲۴ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
بعد از 45 ماه است که متاسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست.
در بانک مرکزی و هم دیوان شکایت کردم نتیجه نگرفتم
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
برای شکایت به کجا مراجعه کنم قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم ولی اما امتأسفانه هیچ ارزش قائل نیستند چرا؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت اگر توان دفاع و حمایت از حق و حقوق کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم را ندارند باید برای همیشه مجلس شورای اسلامی را تعطیل کنند..
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
از نگاه مردم همه قیمت ها خودرو، کالا، اجناس، گوشت، مرغ، روغن، میوه و... در سراسر کشور غیرقانونی است و هم بصورت غیر قانونی افزایش یافته است.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران چه وضعیتی دارند؟
دولت پزشکیان از سال 1403 تاکنون به جای حمایت زیر پای بازنشستگان تامین اجتماعی را خالی می کند و متاسفانه هیچ کمکی به بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت نمی شود.
دولت پزشکیان از سال 1403 تاکنون تنها فقط به پولداران و سرمایه داران کمک می کند.
دفاع از حق وحقوق بازنشستگان مظلوم تامین اجتماعی در سراسر کشور
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
اقای پزشکیان !
شما با هزینه مردم پزشک شدید
چرا پست خودرا رها کردی ۲۰ سال را در مجلس قیام و قعود کردی ؟!!
پزشک فوق تخصصی چرا بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زدی ؟!
در حالیکه ریاست جمهوری رشته علوم و حقوق سیاسی و سابقه و تجربیات اجرایی میخواد !
پدر جان با حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین نمیشه !
ایکاش به شغل بسیار شریف خودت میپرداختی !!!!
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
آقای رییس جمهور وقتی صحبت از پیشرفت و رشد و غیره میکنی مو به تن انسان سیخ میشه
یعنی لازم به گفتن شما نیست واقعا ، ملت قشنگ پیشرفت رو به عقب و سفره و معیشت و اشتغال
و تورم و گرانی و فساد و فقر فزاینده را به پوست و استخوان زندگی میکنند نه احساس
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
مگ چیزی هم از مردم مونده؟؟؟
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۱۵:۱۰ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
گوشت گوسفندی و گوشت گوساله و مرغ و ماهی و تخم مرغ لبنیات و حبوبات و روغن و چای و برنج و نان و میوه و تره بار و.... کالا و خدمات و پوشاک و هزینه مدرسه 2 بچه و هزینه درمان و..... واقعا من بازنشسته با این هزینه های سنگین چه کار باید بکنم. آقای پزشکیان و دولت محترم لطفا پاسخگو باشید.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
ایشون که گفت من برنامه ای ندارم ولی عده ای بهش رای دادن!!!!
Australia
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
پیشرفت مگه حرکت رو به جلو نبود؟؟؟؟ الان رو به جلو و رشد حرکتمون ؟؟؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قدرت خرید نان و پنیر هم نداریم
۱۴:۳۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
قدرت خرید نان و پنیر هم نداریم
امروز دیگر قدرت خرید نان و پنیر را هم نداریم. بازنشسته و در آستانه ۷۰ سالگی هستم. با حقوق ۲۱ میلیون تومان باید چهار میلیون تومان هم از جیب بدهم تا فقط اجاره خانه و هزینه‌های اولیه زندگی را بپردازم. با این وضع ادامه زندگی برای ما بازنشستگان بسیار سخت شده است.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
از تورم و گرانی حمایت کنیم
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران
۱۴:۰۳ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
پرداخت بن خوار بار بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ امروز 7 آذر 1404 - 14:03 هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور، مهر و آبان ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است. بازنشسته شرکت مخابرات منطقه تهران
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
جناب آقای دکتر ابراهیم محمودزاده، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران
امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ هست پس خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های مرداد، شهریور، مهرماه و آبان ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه زمانی واریز می‌شود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فیش حقوقی مرداد ماه بازنشستگان مخابرات تهران امروز 8 آذر 1404 صادر شده است ولی اما متأسفانه فیش حقوقی مرداد ماه برخی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صفر!
۱۲
