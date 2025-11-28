علیشاهی گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان و مصدومیت پنج نفر دیگر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علیشاهی مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید که بامداد امروز در میدان امام حسین به سمت پل فجر رخ داد، منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان و مصدومیت پنج نفر دیگر شد.

وی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۲ و ۳۰ دقیقا بامداد امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: تمامی مصدومان به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.