باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبههای این هفته نماز جمعه ضمن دعوت همگان به تقوای الهی گفت : بزرگی در دنیا ارزش دارد که در راستای رضایت خداوند باشد.
امام جمعه کرمان شناخت و تحقیق درست و تفکر و تعقل و اجرای عدل و توجه به عدالت را سه محور اصلی تربیت دانست.
وی اولین مرحله رسیدن به حقیقت ومرحله انتخاب درست را شناخت دقیق، توجه به مسیر و راهی که در پیش دارد و پرهیز از هوا و هوس و تبلیغات کاذب در جهت هدف درست انتخاب و همچنین دوری از حزبگرایی قومگرایی دانست.
علیدادی سلیمانی افزود: عاقبت اندیشی و نگاه به آینده در اعمالی که انجاممیشود را دیگر و مسیر تربیت است که بایستی به آن توجه شود.
وی تاکید کرد؛ راه رسیدن به عدل خداوند اینست که اعمال انسان درست باشد.
نماینده ولی فقیه در استان درادامه ضمنگرامیداشت یاد و خاطره شهدای هستهای و دانشمند شهید فخری زاده و علیمحمدی گفت: جرم اینشهدا تنها دراختیار گذاشتن علمشان در جهت پیشرفت کشور بود.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی یادشهید مدرس و روز مجلس را هم گرامیداشت و از نمایندگان مجلس خواست در نطقها وعملکردها اجرای عدالت را سرلوحه قراردهند و تاکید کرد در این مسیر به شهید مدرس اقتدا کنند.
وی گفت: نمایندگان مجلس در برابر رای مردم بایستی با عملکرد شان پاسخگو باشند.
نماینده ولی فقیه روز نیروی دریایی را گرامیداشت و افزود: شجاعت، غیرت و غرور ایرانی که انسجام و وحدت را به ارمغان آورده مدیون نیروی دریایی و جان بر کفان این عرصه است.
علیدادی سلیمانی اشارهای هم به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه مقاوم و لبنانکردو بیان داشت: اینرژیم سفاک وقتی در میدانهای سیاسی به جایی نمیرسند دست به ترور میزنند و در قبال همه اینظلمها آنچه به عنوان ننگی در تاریخ ثبت شده سکوت جوامع بین المللی به ویژه سازمان ملل است.
وی اشارهای هم به بیانات رهبر معظم انقلاب کردو عنوان کرد: در خیال دشمن رسیدن به اهدافش برای شکستن جمهوری اسلامی ایران بود که برخلاف این تصور مردم ایران فریب این دشمن رانخوردند و باانسجام و وحدتشان براین توطئهها پیروز و سربلند شدند.
امام جمعه کرمان اظهار داشت:وجود سلیقههای سیاسی در کشور بایستی باشد امادرکنار همه این سلایق حفظ انسجام و یکپارچگی ضرورت و اولویت دارد.
نماینده ولی فقیه مردم را برای پرهیز از اصراف توصیه کردو گفت: با نگاهی به محیط زندگی پی میبریم در همه شرایط اهل اصراف هستیم و تازمانی که همه به این مهم توجه نکنیم و رعایت نداشته باشیم مشکلات اقتصادی هم رفع نخواهد شد.
منبع:خبرگزاری صداوسیما