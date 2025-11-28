باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای خارجه چهار کشور اروپایی آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس در بیانیهای مشترک، نگرانی عمیق خود را از تشدید خشونتهای شهرکنشینان صهیونیست و گسترش سریع شهرکسازی در کرانه باختری اعلام کردند. در این بیانیه که در واکنش به افزایش بیسابقه تجاوزات علیه فلسطینیان صادر شده، بر لزوم پایبندی رژیم اشغالگر به قوانین بینالمللی و حمایت از حقوق فلسطینیان تأکید گردیده است.
این مقامات اروپایی با هشدار درباره پیامدهای خطرناک ادامه این روند، خاطرنشان کردند که تشدید خشونتها نه تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید میکند، بلکه طرح ویژه اروپا برای نوار غزه را نیز در معرض خطر جدی قرار میدهد. آنان از رژیم صهیونیستی خواستند تا ضمن محکومیت رسمی این اقدامات خشونتآمیز، عاملان آن را به سزای اعمالشان برساند و به این روند پایان دهد.
در بخش دیگری از این بیانیه، توسعه سریع شهرکسازی پس از تصویب احداث بیش از ۳۰۰۰ واحد مسکونی جدید در منطقه حساس E۱ مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس آمار ارائه شده، در سال جاری مجموعاً احداث ۲۸۰۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرکهای کرانه باختری به تصویب رسیده که نشاندهنده شتاب قابل توجه در روند شهرکسازی است.
این چهار کشور اروپایی همچنین با انتقاد از مسدودسازی درآمدهای مالیاتی فلسطینیان، بر آزادسازی فوری این وجوه تأکید کردند. آنان خاطرنشان ساختند که این اقدام مغایر با توافقات دو طرف بوده و وضعیت اقتصادی فلسطینیان را بیش از پیش بحرانی میسازد. این بیانیه در شرایطی صادر میشود که خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان و گسترش شهرکسازیها به سطح بیسابقهای رسیده است.
منبع: کانال تلگرامی قدس