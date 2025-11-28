باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت امروز در آیین عبادی سیاسی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته رشت در مصلی امام خمینی ( ره ) ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد:بسیج مولود انقلاب اسلامی است و امام خمینی (ره)با هوشمندی بی نظیر خود «بسیج مردمی» را در مقابل حمله سخت دشمنان بنانهاد تا در کنار دیگر نیروهای مسلح ، قدرت مردمی تحت عنوان «بسیج مردمی» در قامت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران نهادینه کند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت بابیان اینکه پس از پیروزی انقلاب امام عظیم الشان(ره) با تأسیس نهادهایی انقلابی توطئه‌های شوم دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی کرد، گفت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که دشمن با جنگ سخت خود کشور را مورد هجوم قرار داد، نیروی مقاوم مردمی در قالب بسیج مردمی، پیام مقاومت اسلامی ایرانی را به دنیا مخابره کرد.

وی با اشاره به حضور حیاتی و تداوم یافته بسیج در عرصه های مختلف گفت: بسیج این نیروی عظیم مردمی و معجزه عظیم امام خمینی (ره)، در دفاع مقدس هشت ساله و در دفاع از حرم، دفاع از امنیت، مبارزه با فتنه ها و دفاع مقدس ۱۲ روزه درخشان بوده و نظام استکباری را به ستوه آورده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت بسیج را قدرت نرم انقلاب اسلامی و سکوی پرتاب آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر نظام استکباری دانست و افزود: نظام استکباری به سرکردگی آمریکا در حال فرسایش است واین فرهنگ بسیجی است که فرسایش را به پیکره نظام استعماری تحمیل و همواره آنان را با خطای محاسباتی مواجه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه نسخه برون رفت از مشکلات تفکر بسیجی است، بیان کرد: ضمن تقدیر از حماسه آفرینی ها و تلاش های مجاهدانه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت، همچون امام عظیم الشان (ره) از خداوند مسئلت داریم تا ما را با شهدای بسیج محشور کند.

سرهنگ امینی روز نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده را نیز باید به نیروهای جان بر کف دریایی ارتش جمهوری اسلامی تبریک گفت که همواره با ایثار و مجاهدت در مسیر اقتدار دشمن‌شکنِ ایران اسلامی گام بر می دارند.

گفتنی است : پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر رشت از دو بسیجی به مناسبت هفته بسیج تقدیر و تجلیل شد.