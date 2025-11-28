رئیس پلیس راه راهور فراجا، بر ضرورت راه‌اندازی مرکز تست سلامت و ایمنی خودرو تاکید کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد از تصادفات جاده‌ای کشور توسط خودرو‌های داخلی رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: این مرکز با ارائه تحلیل‌های علمی و تست‌های تخصصی، می‌تواند نقش کلیدی در افزایش ایمنی وسایل نقلیه و کاهش تلفات و صدمات رانندگان و سرنشینان ایفا کند.

وی در خصوص راه اندازی مرکز تست سلامت و ایمنی خودرو اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز یک ضرورت حرفه‌ای و ملی بود که باید هرچه سریع‌تر عملیاتی می‌شد. این اقدام، یک الزام فراموش شده بود که با همت دوستان و تلاش مشترک مجموعه وزارت صنعت، سازمان استاندارد و پلیس راهور به انجام رسید و خوشبختانه با حضور ریاست محترم پلیس، فعالیت رسمی مرکز آغاز شد.

وی در خصوص اهمیت خودرو در وقوع حوادث و تصادفات گفت: اگرچه عامل انسانی بیشترین سهم را در حوادث ترافیکی دارد، اما اگر فرض کنیم نقش عامل انسانی را کنار بگذاریم، بیشترین مسئولیت با خودرویی است که باید شرایط ایمنی کافی برای راننده و سرنشینان ایجاد کند. خودرو باید توانایی کاهش شدت صدمات، حداقل خسارت و ایمنی حداکثری در برخورد‌ها را داشته باشد.

رئیس پلیس راه فراجا به مقایسه وضعیت داخلی با استاندارد‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: در بسیاری از کشور‌های جهان، ایمنی خودرو یک معیار کلیدی در بازار فروش محسوب می‌شود و خودرو‌ها بر اساس ستاره‌ای که میزان ایمنی آنها تعیین می‌کند، رتبه‌بندی می‌شوند. این اقدام هم به کاربران کمک می‌کند تا خودرو‌های ایمن‌تری انتخاب کنند و هم به خودروسازان فرصت رقابت در تولید محصولات با کیفیت بالاتر را می‌دهد.

سردار کرمی‌اسد با ارائه تحلیل آماری تصادفات گفت: در کشور ما بیشترین فراوانی خودرو‌های متردد مربوط به محصولات داخلی است. تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد تصادفات جرحی و فوتی نیز با خودرو‌های داخلی مرتبط هستند؛ این آمار اهمیت راه‌اندازی مرکز تخصصی تست سلامت و ایمنی خودرو را به وضوح نشان می‌دهد.

وی در خصوص نقش مرکز در ارتقای ایمنی خودرو‌ها توضیح داد: این مرکز با تست و تحلیل خودروها، به کاربران اطمینان می‌دهد که سطح ایمنی خودرو‌های انتخابی‌شان مناسب است. همچنین شرکت‌های خودروساز می‌توانند با دریافت بازخورد‌های علمی مرکز، نقص‌ها و ایرادات محصولات خود را اصلاح کنند. افزایش کیفیت خودرو‌ها نه تنها رقابت سالم در بازار را افزایش می‌دهد، بلکه تأثیر مستقیمی در کاهش خسارت و صدمات جاده‌ای خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد درباره تأثیر مرکز بر کاهش حوادث و تلفات افزود: با تحلیل دقیق داده‌های مرکز، خودرو‌های ایمن قادر خواهند بود نقص‌های دیگر مانند رفتار راننده، شرایط جاده و عوامل محیطی را تا حد زیادی جبران کنند و شدت برخورد‌ها را کاهش دهند. پیش‌بینی می‌کنیم که آغاز فعالیت مرکز بتواند منجر به کاهش تقریبی ۵۰درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای شود.

وی همچنین نقش این مرکز در حوزه حمل و نقل عمومی و ناوگان سواری را برجسته کرد: به ویژه در ناوگان سواری که بیشترین فراوانی را در بین خودرو‌های متردد دارد، افزایش کیفیت و ایمنی خودرو‌ها می‌تواند کاهش قابل توجهی در خسارات و صدمات جاده‌ای ایجاد کند.

رئیس پلیس راه فراجا گفت: امیدوارم این مرکز به عنوان یک الگوی حرفه‌ای و پیشرفته در حوزه ایمنی خودرو در خاورمیانه عمل کند و الگوی سایر کشور‌های منطقه قرار گیرد و منجر به افزایش سلامت و امنیت کاربران جاده‌ای شود.

منبع:  پلیس راه راهور فراجا

برچسب ها: پلیس راه راهور ، تصادفات رانندگی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
با اینها جمعیت0 3 میلیون نمیشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
خدا از بانیش نگذره با این بازار اسفناک خودرو
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
واسه شما که. بد نیست. یارانه دیگه نمیخواد واریز کنید
۰
۰
پاسخ دادن
