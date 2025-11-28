باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گزارشهای اخیر مبنی بر «نارضایتی» رهبری روسیه از عملکرد سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه، را بیاساس خواند و رد کرد.
رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که گزارشهای رسانهها مبنی بر به حاشیه رانده شدن لاوروف پس از تماس تلفنی «ناموفق» با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نادرست و بیاساس هستند.
در ۷ نوامبر، سخنگوی کرملین به ادعاهای برخی رسانهها و وبسایتها مبنی بر «از دست دادن جایگاه» سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پاسخ داد و آنها را نادرست خواند.
شایعاتی در مورد به حاشیه رانده شدن احتمالی لاوروف پس از غیبت او در جلسهای که رئیس جمهور با اعضای دائم شورای امنیت روسیه برگزار کرد، مطرح شد. این شایعات همچنین ادعا میکردند که لاوروف از رهبری هیئت روسی در اجلاسهای گروه ۲۰ و آسهآن برکنار شده است.
کسانی که این گزارشهای دروغین را منتشر میکردند، لغو اجلاس روسیه و آمریکا در بوداپست را دلیل «نارضایتی» لاوروف عنوان کردند. آنها وزیر امور خارجه روسیه را مقصر دانستند و ادعا کردند که گفتگوی او با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، منجر به لغو اجلاس از سوی واشنگتن شده است.
در پاسخ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که گزارشها در مورد «به حاشیه رانده شدن» لاوروف کاملاً بیاساس است و تأکید کرد که لاوروف همچنان در سمت خود به عنوان وزیر امور خارجه روسیه باقی میماند.
از سوی دیگر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در مورد پوشش رسانههای آمریکایی از دیدار لاوروف و روبیو اظهار داشت که «به نظر من، این افسانه در شأن آگاتا کریستی است» و اظهار داشت که چنین مقالاتی در واقع بخشی از جنگ اطلاعاتی است که غرب علیه روسیه به راه انداخته است.
