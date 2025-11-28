لحظاتی از طبیعت پارک ملی بمو توسط محیط بانان این منطقه به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - تصاویر جدیدی از طبیعت و جانوران در پارک ملی بمو، توسط محیط‌بانان این منطقه به ویژه حمزه برومند فر، رئیس پارک ملی بمو با دوربین ثبت شد.

پارک ملی بمو یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور به شمار می‌رود و پیگیری برنامه‌های منظم پایش و حفاظت فیزیکی در آن ادامه دارد.

این پارک در ۱۰ کیلومتری شیراز قرار دارد و علاوه بر پلنگ، زیستگاه جانورانی همچون آهو، قوچ و میش، بز و پازن و پرندگانی همچون عقاب طلایی است، همچنین کفتار، گربه جنگلی، گربه وحشی و جغد کوچک و شاه بوف از دیگر حیوانات این منطقه به شمار می‌روند.

 

تقوا بنیان زندگی و حمایت از تولید داخلی وظیفه‌ای دینی و ملی است
