باشگاه خبرنگاران جوان- شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در نشستی که در مسکو برگزار شد، بیانیهای مشترک صادر کرد. در این بیانیه، اعضاء اعلام کردند که آماده هستند در تلاشهای بینالمللی برای تأمین صلح و توسعه افغانستان مشارکت فعالانه داشته باشند.
این بیانیه بر ضرورت تقویت افغانستان به عنوان کشوری مستقل، بیطرف، صلحطلب و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر تأکید کرد. اعضای سازمان همچنین تصریح نمودند که همکاری با جامعه جهانی را برای حمایت از روندهای صلح و بازسازی افغانستان در دستور کار خود قرار خواهند داد.
این موضعگیری در ادامه نگرانیهای قبلی این سازمان درباره اوضاع افغانستان صورت میگیرد. در نشست پیشین سازمان پیمان امنیت جمعی که آن نیز در مسکو برگزار شده بود، وضعیت کنونی افغانستان و تهدیدهای احتمالی ناشی از خاک این کشور به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. در بیانیه پایانی آن نشست آمده بود که با وجود اطمیناندهیهای حکومت طالبان مبنی بر عدم تهدید دیگر کشورها، نگرانیهای اعضا همچنان پابرجا است.
پیش از این نیز والری سمریکوف، معاون دبیرکل سازمان، در یک کنفرانس بینالمللی مبارزه با تروریسم در مسکو، بر اهمیت حیاتی تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان تأکید کرده بود.
وی بر اجرای برنامههای مشترک برای استحکام این مرز و توسعه همکاریهای منطقهای برای تضمین امنیت پایدار تأکید نموده بود. سمریکوف همچنین به گسترش فعال سازوکارهای همکاری میان سرویسهای امنیتی کشورهای عضو و تداوم عملیاتهای مشترک برای مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمانیافته اشاره کرده بود.