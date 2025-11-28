شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در نشست مسکو با صدور بیانیه‌ای مشترک، آمادگی خود برای مشارکت در تلاش‌های جهانی جهت تأمین صلح و توسعه افغانستان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در نشستی که در مسکو برگزار شد، بیانیه‌ای مشترک صادر کرد. در این بیانیه، اعضاء اعلام کردند که آماده هستند در تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین صلح و توسعه افغانستان مشارکت فعالانه داشته باشند.

این بیانیه بر ضرورت تقویت افغانستان به عنوان کشوری مستقل، بی‌طرف، صلح‌طلب و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر تأکید کرد. اعضای سازمان همچنین تصریح نمودند که همکاری با جامعه جهانی را برای حمایت از روندهای صلح و بازسازی افغانستان در دستور کار خود قرار خواهند داد.

این موضع‌گیری در ادامه نگرانی‌های قبلی این سازمان درباره اوضاع افغانستان صورت می‌گیرد. در نشست پیشین سازمان پیمان امنیت جمعی که آن نیز در مسکو برگزار شده بود، وضعیت کنونی افغانستان و تهدیدهای احتمالی ناشی از خاک این کشور به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. در بیانیه پایانی آن نشست آمده بود که با وجود اطمینان‌دهی‌های حکومت طالبان مبنی بر عدم تهدید دیگر کشورها، نگرانی‌های اعضا همچنان پابرجا است.

پیش از این نیز والری سمریکوف، معاون دبیرکل سازمان، در یک کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در مسکو، بر اهمیت حیاتی تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان تأکید کرده بود.

وی بر اجرای برنامه‌های مشترک برای استحکام این مرز و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای تضمین امنیت پایدار تأکید نموده بود. سمریکوف همچنین به گسترش فعال سازوکارهای همکاری میان سرویس‌های امنیتی کشورهای عضو و تداوم عملیات‌های مشترک برای مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته اشاره کرده بود.

برچسب ها: سازمان پیمان امنیت جمعی ، ثبات در افغانستان ، بررسی تحولات افغانستان
خبرهای مرتبط
ایران حامی صلح و ثبات در افغانستان
تاکید رئیس جمهور ایران بر صلح و ثبات در افغانستان
سرپرست سفارت افغانستان در مسکو نماینده طالبان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
هشدار روسیه: شاید طرح صلح ترامپ غزه را به بزرگترین آزمایشگاه غرب تبدیل کند
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
هشدار نخست‌وزیر بلژیک درباره طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه
فقط ۳۵ درصد کمک‌های بشردوستانه توافق شده به غزه رسیده است
پوتین هفته آینده به هند سفر می‌کند
امضای تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری داروسازی بین افغانستان و هند
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
آخرین اخبار
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی بر توسعه مرز میلک برای تقویت تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی
آماده نقش‌آفرینی در تأمین صلح افغانستان هستیم
امضای تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری داروسازی بین افغانستان و هند
هشدار چهار کشور اروپایی نسبت به تشدید خشونت‌های شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
پوتین هفته آینده به هند سفر می‌کند
فقط ۳۵ درصد کمک‌های بشردوستانه توافق شده به غزه رسیده است
هشدار نخست‌وزیر بلژیک درباره طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
هشدار روسیه: شاید طرح صلح ترامپ غزه را به بزرگترین آزمایشگاه غرب تبدیل کند
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
حماس: جنایت در جنین نشان داد که مقاومت مسلحانه یک پاسخ طبیعی و مشروع است
ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد نقض آتش‌بس لبنان توسط اسرائیل در یک سال
بازدید وزیر جنگ آمریکا از ناو هواپیمابر در کارائیب
اسرائیل لبنان و حزب‌الله را تهدید کرد
زلنسکی: هفته آینده دور جدید مذاکرات با آمریکا برگزار می‌شود
افشای صدای رئیس سابق موساد درباره عملیات علیه ایران
۶۹۳ هزار نفر انگلیس را در یک سال ترک کردند
ضارب اعضای گارد ملی آمریکا سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته است
آلمان: حذف آفریقای جنوبی از اجلاس گروه ۲۰ به نفع آمریکا نیست
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
پوتین: صنعت خودروسازی اروپا شکست خورد
شمار قربانیان حادثه آتش‌سوزی در هنگ‌کنگ به ۷۵ نفر رسید
مقامات اوکراینی و آمریکایی هفته آینده مجددا دیدار خواهند کرد
انتقاد شیخ الازهر از استاندارد‌های دوگانه غرب در خصوص حقوق انسان