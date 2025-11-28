شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس G ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیر در تحویل خودرو ی اطلس G به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که خریداران این خودرو با آن مواجه شدند و  این تأخیر‌ها موحب نارضایتی خریداران شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی که در طرح خودروی مادران ثبت نام کرده بود از تاخیر در تحویل این خودرو ابراز نارضایتی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و عرض ادب در مورد خودرو سازی سایپا یک خبر دارم لطفا در صورت صلاح دید پخش کنید خودرو اطلس g سایپا که از ۳خرداد ۱۴۰۳ پیش فروش طرح مادران گذاشته بود و در تیر ماه ۱۴۰۴ پرداخت دعوتنامه انجام شده اکنون با گذشت شش ماه به ما میگه خودرو ندارم پولتون رو پس نمیدم هر چی من میگم ماشین همونو باید بردارید اگر واقعا ندارند چرا مردم رو با ثبت نام و جار کشیدن سرکار میزارن؟ مدارک رو پیوست کردم هرچی هم لازمه دست ما به هیچ جایی بند نیست و هیچ ارگانی هم برای شکایت وجود ندارد

