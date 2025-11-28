نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت:دشمنان با نفوذ بین ملت ایران به دنبال تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که باید در این باره هوشیار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از دولت افزود: مردم با پشتیبانی از دولتمردان و صبر و استقامت اجازه ندهند دشمنان نفوذ کنند و کشور آسیب ببیند.

وی بر صرفه جویی مصرف انرژی در کشور تاکید کرد و گفت: همه ما باید از مصرف بی رویه برق، آب و بنزین پرهیز کنیم تا اقتصاد کشور به مشکل برنخورد.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: ارتباط با خدا و ایمان الهی رمز پیروزی انقلاب اسلامی مقابل رژیم ملعون پهلوی بود و در تمام مراحل باید به آن پایبند بود.

وی به تحولات اکراین و عبرت‌های این کشور اشاره کرد و افزود:این کشور دارای هزار و هشتصد کلاهک هسته‌ای، منابع غنی طبیعی و مرکز تولید گندم و محصولات راهبردی بود، اما نقشه‌های شوم آمریکای جنایتکار باعث فلاکت و بدبختی آن شد.

امام جمعه شهرکرد گفت:رییس جمهور اکراین با فریب خوردن از آمریکا و اعتماد به این مقامات کشور باعث شده یک سوم اکراین جدا شود و منابع عظیم آن به چپاول آمریکا بیفتد و ارتش اکراین محدود شود و اینها عبرت‌های دوستی با آمریکا است.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی خاطرنشان کرد: راه مقابله با دشمنان فقط و فقط اقتدار و استقامت است چرا که مقامات آمریکایی به دنبال چپاول ایران و تخریب نظام هستند و باید هوشیار بود.

وی به سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای و همجنین شخصیت‌های تاثیر گذار تاریخ معاصر کشور همچون آیت الله مدرس، میرزا کوچک خان جنگلی از استقلال طلبان و مبارزان علیه رژیم سفاک پهلوی و شاهنشاهی اشاره کرد و گفت: این شخصیت‌ها هر کدام از چهره‌های بزرگ کشورند که برای استقلال و عظمت ایران اسلامی جان خود را فدا کردند و باید یاد ان‌ها برای همیشه تاریخ زنده بماند.

نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا گفت: اینها سند جنایات دشمنان علیه کشور بخصوص بیدادگران کشور است که باید خشم و بغض خود را علیه استکبارگران و دست نشان ده‌های آنها را به جهانیان نشان داد.

منبع؛ خبرگزاری صداوسیما

برچسب ها: نماز جمعه ، خطبه
