باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی نشان می‌دهد که ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مجلار و محدوده‌های مکارود، دزبن و ولی آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد و آزادراه پردیس – تهران حدفاصل جاجرود تا پل اتوبان بابایی سنگین است.

بنابراین، تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

بنابراین گزارش، تردد در محور هراز، آزادراه تهران – پردیس مسیر (جنوب به شمال) و محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور‌ها بیانگر آن است که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک سنگین و در آزادراه قم - تهران حدفاصل بهشت زهرا (س) تا میدان جهاد نیمه سنگین است.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور