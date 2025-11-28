مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی نشان می‌دهد که ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مجلار و محدوده‌های مکارود، دزبن و ولی آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد و آزادراه پردیس – تهران حدفاصل جاجرود تا پل اتوبان بابایی سنگین است.

بنابراین، تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

بنابراین گزارش، تردد در محور هراز، آزادراه تهران – پردیس مسیر (جنوب به شمال) و محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور‌ها بیانگر آن است که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک سنگین و در آزادراه قم - تهران حدفاصل بهشت زهرا (س) تا میدان جهاد نیمه سنگین است.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور

چه خبر تا چهارشنبه می شود از همه طرف هجوم به سمت مازندران آلودگی هوا در استان بشدت بالا رفته بس کنید با این مدیریت ناقص کشوری، تهران را آلوده کردید استانهای دیگر را آلوده نکنید ،آلودگی ،زباله تخریب جنگل ،تخریب منابع طبیعی ،هجوم مهاجران در این استان و ترافیک‌های سنگین نصیب استان شده
