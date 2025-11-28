امام جمعه سنندج گفت: رژیم صهیونی با حمایت آمریکا، بزرگترین جنایت را علیه بشریت در غزه انجام داد و امروز وقت آن رسیده مسلمانان هوشیار شوند و اتحاد و انسجام داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج به بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب اشاره و اظهار کرد: طبق فرموده رهبری، اسراییل جنایتکارترین رژیم در جهان است و این مهم برای همه ملت‌های جهان در غزه آشکار شد.

وی ادامه داد: رژیم صهیونی با حمایت آمریکا، بزرگترین جنایت را علیه بشریت در غزه انجام داد و امروز وقت آن رسیده مسلمانان هوشیار شوند و اتحاد و انسجام داشته باشند.

خطیب جمعه سنندج ضمن گرامیداشت هفته بسیج، ادامه داد: بسیج در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کرد.

ماموستا رستمی تاکید کرد: رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه با تمام تجهیزات و امکانات تلاش کرد انسجام بین ملت و نظام را خدشه‌دار کند، غافل از آنکه، تجاوز این رژیم، منجر به تقویت وحدت در کشورمان شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، روز نیروی دریایی را تبریک گفت و افزود: ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ناوشکن دنا، ۶۵ هزار کیلومتر از آب‌های آزاد را از اقیانوس اطلس تا آرام طی کرد و با موفقیت به ساحل بندرعباس برگشت که افتخار بزرگی است.

ماموستا رستمی همچنین به تورم و گرانی اشاره کرد و خواستار تلاش دولتمردان برای رفع مشکلات معیشتی مردم شد.

وی خطاب به جوانان اظهار کرد: از خودکشی پرهیز کرده و هیچگاه از رحمت خدا نامید نشوید، چراکه نومیدی از رحم پروردگار، بزرگترین گناه است.

تقدیم چهار شهید نیروی دریایی در جنگ ۱۲ روزه

معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام‌خمینی (ره) ارتش نوشهر نیز پیش از خطبه‌ها به مناسبت هفتم آذر ماه سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: ارتش ایران قبل از جنگ، از تحرکات دشمن بعثی برای حمله کشورمان، آگاه بود اما رئیس جمهور وقت (بنی‌صدر)، توجهی به آن نکرد.

ناخدا یکم جبار فیروزی افزود: نیروی دریایی ارتش، رشادت‌های خوبی در برابر عراق در هشت دفاع مقدس از خود نشان داد و گل سر سبد عملیات‌های این نیرو، عملیات مروارید بود.

وی ادامه داد: نیروی دریایی اولین نیروی ایران بود که ۶۷ روز بعد از شروع جنگ، به هدف خود که نابودی نیروی دریایی عراق بود، دست یافت.

معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام‌خمینی (ره) ارتش نوشهر یادآور شد: نیروی دریایی موفق شد۳۰۰ میلیون تن کالای مورد نیاز رزمندگان در جبهه ها را از طریق دریا انتقال دهد.

ناخدا یکم فیروزی با بیان اینکه ناوبندر کردستان اخیرا در بندرعباس به ناوگان نیروی دریایی پیوست، از تقدیم چهار شهید نیروی دریایی در جنگ ۱۲ روزه خبر داد.