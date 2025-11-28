امام جمعه شهر گرگان گفت: طرح ایران جان گلستان ایران رسانه ملی بهترین فرصت برای شناساندن توانمندی های استان در سطح ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله نورمفیدی امام جمعه شهر گرگان با اشاره به روز نیروی دریایی گفت: لازم است مردم از پیشرفتهای نظامی آگاه شوند.
وی افزود: این افتخار بزرگی است که امروز نیروی دریایی ایران چهارمین کشور دنیاست و بدون دخالت بیگانگان از آبهای اقیانوس آرام عبور میکند و به نیروی بومی کشور ایران اسلامی متکی است.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان افزود: ایران امروز در عرصههای مختلف نظامی جزو بهترینها است و امنیت ما واقتدارما مدیون همین رشادتها و پیشرفتهاست.
وی گفت: جنگ ۱۲روز نشان داد که باید این اقتدار وامنیت را روز به روز به اوج کمال برسانیم.
وی سپس به بزرگداشت دکتر فخری زاده دانشمند هستهای اشاره کردو گفت: دانشمندان هستهای ما موجب اقتدار ما در دنیا شدند، شهدای ما از میرزای جنگلی تا شهدای هستهای وشهدای جنگ ۱۲روزه و دفاع مقدس همه دربرابر قدرتهای بیگانه ایستادند و امروز اقتدار و امنیت ما مرهون خون تمام آنهاست.
امام جمعه گرگان گفت: ما استقلال و عظمت خود را مرهون رشادتهای شهدای خود هستیم، تاریخ انقلاب ما ارزش است مردم از این تاریخ آگاهان د وباید بدانند که شهدا که بودند و چه کردند و تاریخ نبایدفراموش شود.
آیت الله نورمفیدی گفت ایران جان گلستان ایران که رویداد رسانه ملی است کار شایستهای برای معرفی و شناساندن استان است که گلستان بزودی خود را در تمامی شبکهها به مدت یک هفته نشان میدهد و این کار رسانه ملی بسیار اهمیت دارد، زیرا ایران اسلامی به همه دنیا شناسانده میشود.
منبع: صدا و سیما