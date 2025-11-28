با تشخیص مزاج کودک راحت‌تر می‌توان رفتار آنها را درک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو مهدی میرغضنفری، متخصص طب ایرانی در مورد روش‌های تشخیص مزاج کودکان و همچنین رعایت رژیم غذایی آن‌ها و راهکارهای پیشگیری از سرماخوردگی و تب صحبت کرد.

برچسب ها: مزاج شناسی ، طب سنتی ، طب ایرانی
