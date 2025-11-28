\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u063a\u0636\u0646\u0641\u0631\u06cc\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u0637\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0631\u0648\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0645\u0632\u0627\u062c \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0645\u0627\u062e\u0648\u0631\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u062a\u0628 \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n