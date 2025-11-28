باشگاه خبرنگاران جوان- آیتالله سید محمدرضا مدرسی، امامجمعه موقت یزد در خطبههای این هفته نمازجمعه، ضمن سفارش به تقوای الهی، به مناسبتهای مهم روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: امروز روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و این نیرو با دفاع از آبهای کشور و تأمین امنیت دریایی، نقش مهمی در اقتدار ملی ایفا میکند.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان هستهای به ویژه دکتر محسن فخریزاده و دکتر مجید شهریاری در سالرزو شهادت این دو شهید اظهار داشت: شهادت این دانشمندان ضربه بزرگی بود، اما موجب بیداری ملت ایران و ملتهای منطقه و رسوایی بیشتر جبهه استکبار شد.
آیت الله مدرسی با اشاره به فشارهای غرب بر کشورهای مستقل، گفت: دشمنان ایران و ملتهای آزاده جهان، بهانههای مختلفی همچون هستهای و موشکی را مطرح میکنند، اما حقیقت آن است که استقلال کشورها را برنمیتابند.
امام جمعه موقت یزد در ادامه با گرامیداشت روز نهم آذر و بزرگداشت شیخ مفید ، وی را عالمی برجسته معرفی کرد که با نگارش بیش از ۲۰۰ کتاب و رساله، پرچم مکتب اهلبیت (ع) را برافراشت.
مراقب آسیب به اقشار ضعیف در اصلاحات اقتصادی باشید
خطیب این هفته نماز جمعه یزد همچنین روز دهم آذر، سالروز شهادت سید حسن مدرس را یادآور شد و گفت: مدرس با ایستادگی در برابر رضاخان و استعمار انگلیس، استقلال ایران را پاس داشت و نامگذاری این روز به عنوان روز مجلس شورای اسلامی اقدامی شایسته است.
آیت الله مدرسی همچنین به سالروز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روز جهانی معلولان اشاره و تأکید کرد: رسیدگی به نیازمندان و افراد دارای معلولیت از دستورات مهم اسلام است و مسئولان باید در اصلاحات اقتصادی مراقب باشند که اقشار ضعیف جامعه آسیب نبینند.
وی در پایان یاد شهید سرتیپ خلبان کشوری را گرامی داشت و از خداوند متعال برای همه شهدا و ملت ایران طلب رحمت و مغفرت کرد.
