باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نمازجمعه این هفته تبریز با اشاره به وضعیت منطقه اظهار کرد:ملتهای مسلمان و مردم ایران اسلامی در برابر هرگونه تجاوز ایستادهاند و تا عقبنشینی کامل دشمن آرام نخواهند نشست.
وی با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته بسیج خاطرنشان کرد:تریبونهای رسمی و عرصه مجازی باید در خدمت افزایش انسجام میان مومنان باشند.
وی افزود:هر فردی که دستی بر رسانه دارد یا در شبکههای اجتماعی فعالیت میکند مسئول است که به وحدت جامعه کمک کند.
وی با اشاره به اینکه حمایت از دولت و رئیسجمهور وظیفهای ملی است گفت:مسئولان نیز باید در مقابل این همراهی شبانهروز برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.
امام جمعه تبریز با انتقاد از اسراف در بخشی از جامعه گفت:کسانی که از نعمت بیشتری برخوردارند باید در مصرف میانهرو باشند و بخشهایی از دارایی خود را برای برطرف کردن نیازهای دیگران اختصاص دهند. رعایت حق همسایگان و محرومان بخشی مهم از باورهای دینی است.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به فرا رسیدن ماههای معنوی رجب، شعبان و رمضان دعوت کرد که مردم در این ایام روحیه دعا، مناجات و ارتباط با خداوند را تقویت کنند.
وی از نمازگزاران خواست برای نزول باران و گشایش رحمت الهی دعا کنند.
وی سپس به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا پرداخت و گفت: شهدا تاریخسازان این ملتاند و اکنون مادران و همسران آنان پاسداران سرمایه معنوی کشور هستند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با نزدیک شدن به دهم آذر روز مجلس شورای اسلامی، مجلس ایران را مردمیترین مجلس دانست و تصریح کرد: نمایندگان باید با وضع قوانین کارآمد و نظارت دقیق بر اجرای آنها زمینه حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع مشکلات مردم را فراهم کنند.
وی همچنین به مناسبت روز جهانی معلولان بر رسیدگی ویژه به افراد دارای معلولیت تاکید کرد و گفت:نیکوکاران و مجموعههای حمایتی باید با عزتنفس و احترام به این قشر خدمت کنند.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود روز نیروی دریایی را تبریک گفت و نقش نیروهای ارتش و سپاه را در حراست از آبهای کشور مقتدرانه و شجاعانه توصیف کرد.
وی در پایان خطاب به دستگاههای فرهنگی، شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:تولید آثار هنری باید با احترام به ارزشهای دینی و فرهنگی مردم همراه باشد.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما