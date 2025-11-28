باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت گفت : صیانت و حراست از مرز ها یکی از وظایف حاکم اسلامی است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تجلیل از تلاشهای مرزداران کشور، گفت: امنیت امروز ایران مرهون حضور شبانهروزی مرزبانانی است که در سختترین شرایط جغرافیایی، آبوهوایی و امنیتی از کیان میهن پاسداری میکنند.
آیت الله فلاحتی افزود: مرزداران، نخستین سد دفاعی در برابر تهدیدات خارجی هستند و نقش آنان در حفظ ثبات، مقابله با نفوذ دشمن و حراست از تمامیت ارضی کشور نقشی بیبدیل و کمنظیر است.
آیت الله فلاحتی به اهداف دشمنان اشاره کرد و گفت : دشمنان ما دانشمندان را هدف قرار داده اند، شهادت دانشمندان یکی از جنایات دشمنان بر علیه کشور و نظام است، بزرگترین جنایات را امریکاها در جهان مرتکب می شوند .
وی به روز مجلس و شهادت میرزا کوچک جنگلی اشاره کرد و گفت: دوری از بازی های سیاسی و جناحی، تصویب قوانین الویت دار کشور ، توجه به معیشت، بررسی راهبردهای کوتاه و بلند و همچنین پیش بینی حوادث و نظارت بر وزارت خانه ها و دور اندیشی و .. از جمله مواردی است که باید مورد توجه مجلس قرار گیرد .
امام جمعه رشت در ادامه به «دفاع مقدس ۱۲ روزه» و شکست رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این رژیم طی بیش از دو دهه خود را برای حمله به ایران آماده کرده بود، اما در نهایت با شکستی سنگین مواجه شد و بنا بر اعتراف خودشان، اگر حمایت آمریکا نبود، با خاک یکسان میشدند.
وی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به یک «کشور معادلهساز» تبدیل شده و حتی رژیم صهیونیستی اعتراف میکند که در آن ۱۲ روز در «جهنم» قرار داشته است.
آیتالله فلاحتی همچنین با اشاره به تلاشهای رسانهای رژیم صهیونیستی برای وارونه جلوهدادن نتیجه جنگ، اظهار داشت: با وجود این فضاسازیها، جهان حقیقت را شنید و امروز قدرت جمهوری اسلامی ایران روزبهروز در حال افزایش است.
وی افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران به حدی است که هر تهدید و تحرکی را در همان آغاز خنثی میکند و جبهه مقاومت در منطقه نیز هرگونه اقدام علیه امنیت ملتهای منطقه را بیاثر خواهد کرد.