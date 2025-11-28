وزیر جهاد کشاورزی گفت: در اجلاس بین المللی مقابله با هدررفت آب و غذا در استانبول حول محور محور دیدار با وزرای ۳ کشور بحث ها علاوه بر مسائل کلی فی مابین کشورها، بیشتر پیرامون امنیت غذایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  وزیر جهاد کشاورزی به منظور شرکت در اجلاس بین المللی مقابله با آب و غذا وارد استانبول شد که در اجلاس قرار است با وزرای کشاورزی ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دیدارهای ۲ جانبه داشته باشد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دیدار با وزیر کشاورزی ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: محور بحث ها علاوه بر مسائل کلی فی مابین کشورها، بیشتر حول محور امنیت غذایی و تبادلات با کشور آذربایجان است.

وی گفت:  مبادلات با روسیه از طریق آذربایجان است و موضوعاتی در خصوص مسائل ارزی داریم که بهتر است با گفتگو آنها را تسهیل کنیم، همچنین کشور عراق یکی از شرکای مهم در این است.

