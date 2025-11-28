اسامی جدید محصولات شوینده و غیرآرایشی فاقد مجوز منتشر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد که برخی از محصولات شوینده و غیرآرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی معتبر، نبود اطلاعات کافی درباره ترکیبات و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شدهاند.
بر اساس این گزارش سفیدکنندهها شامل الماس میانجلگه ROSEWASH Bleach Liquid، مایع لباسشویی صنعتی: POWER GEL PERSIL، INDUSTRIAL، SUPER CLEAN، DEEP CLEAN ۳۶۰ عزیز مجاز شناخته شدهاند.
همچنین نرمکننده و مایع مخصوص ماشین لباسشویی: Vernel، جرمگیرها و پاککنندهها: ROSEWASH Toilet Cleaner، FINISH جرمگیر دوقلو، FAIRY PLATINUM GEL (۵۰ و ۳۰ بار مصرف) و مایع ظرفشویی الماس میانجلگه نیز غیر مجاز هستند.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مصرف فرآوردههای فاقد مجوز به دلیل نبود اطلاعات شفاف از ترکیبات و شرایط نگهداری، میتواند خطراتی برای سلامت مصرفکنندگان بهدنبال داشته باشد. این محصولات در اولویت نظارتهای سازمان قرار گرفتهاند.
این سازمان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده این نشانهای تجاری در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به اطلاع سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برسانند.
سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات لازم را برای پیگیری و برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
منبع: سازمان غذا و دارو