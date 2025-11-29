دبیرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش گفت: رفتار آگاهانه معلمان، پایه آرامش مدارس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به انتشار گسترده برخی فیلمهای مربوط به تنبیه بدنی و آزارهای روانی دانشآموزان در روزهای اخیر، بر ضرورت «حرفهایسازی رفتار معلمان و همه عوامل تربیتی» تأکید کرد و گفت: حتی بروز یک مورد خطا در سطح کشور باید زنگ هشدار جدی برای جامعه آموزشی باشد.
دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش با بیان اینکه دانشآموزان امروز تحتتأثیر فضای مجازی حساستر و واکنشپذیرتر هستند؛ افزود: ما باید در عمل حرفهای باشیم؛ یعنی رفتاری که برای آن از پیش فکر شده، آگاهانه و با درک کامل موقعیت انجام شود.
امانی ادامه داد: کاهش خطاهای رفتاری در محیط مدرسه نیازمند آموزش مداوم است. همه ما از معلمان، مدیران و ناظمان تا مشاوران، اولیای دانشآموزان و حتی خود دانشآموزان در قبال ایجاد محیط امن و سالم آموزشی مسئول هستیم. مواجهه با مسائل جدید آگاهیهای نو میطلبد و باید بیش از گذشته مراقب باشیم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با توصیف کار تربیتی به عبور از پلی شیشهای» که نیازمند بیشترین میزان دقت است؛ اظهار کرد: کار با دانشآموزان حساسیت ویژه دارد و هر قدم باید همراه با آگاهی و احتیاط برداشته شود. حرفهای بودن در آموزش باید جدی گرفته شود تا حتی یک مورد آسیب نیز در مدارس رخ ندهد.
امانی بر لزوم ارتقای سطح مهارتهای تربیتی و ارتباطی معلمان تأکید کرد و افزود: هدف ما ایجاد مدرسهای امن، آگاهانه و حرفهای برای همه کودکان است.