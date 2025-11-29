دبیرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش گفت: رفتار آگاهانه معلمان، پایه آرامش مدارس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به انتشار گسترده برخی فیلم‌های مربوط به تنبیه بدنی و آزارهای روانی دانش‌آموزان در روزهای اخیر، بر ضرورت «حرفه‌ای‌سازی رفتار معلمان و همه عوامل تربیتی» تأکید کرد و گفت: حتی بروز یک مورد خطا در سطح کشور باید زنگ هشدار جدی برای جامعه آموزشی باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با بیان اینکه دانش‌آموزان امروز تحت‌تأثیر فضای مجازی حساس‌تر و واکنش‌پذیرتر هستند؛ افزود: ما باید در عمل حرفه‌ای باشیم؛ یعنی رفتاری که برای آن از پیش فکر شده، آگاهانه و با درک کامل موقعیت انجام شود. 

امانی ادامه داد: کاهش خطاهای رفتاری در محیط مدرسه نیازمند آموزش مداوم است. همه ما از معلمان، مدیران و ناظمان تا مشاوران، اولیای دانش‌آموزان و حتی خود دانش‌آموزان در قبال ایجاد محیط امن و سالم آموزشی مسئول هستیم. مواجهه با مسائل جدید آگاهی‌های نو می‌طلبد و باید بیش از گذشته مراقب باشیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش با توصیف کار تربیتی به عبور از پلی شیشه‌ای» که نیازمند بیشترین میزان دقت است؛ اظهار کرد: کار با دانش‌آموزان حساسیت ویژه دارد و هر قدم باید همراه با آگاهی و احتیاط برداشته شود. حرفه‌ای بودن در آموزش باید جدی گرفته شود تا حتی یک مورد آسیب نیز در مدارس رخ ندهد.

امانی بر لزوم ارتقای سطح مهارت‌های تربیتی و ارتباطی معلمان تأکید کرد و افزود: هدف ما ایجاد مدرسه‌ای امن، آگاهانه و حرفه‌ای برای همه کودکان است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تنبیه بدنی دانش آموز ، معلم
خبرهای مرتبط
دستور پیگیری ماجرای ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در قزوین
تنبیه بدنی در مدارس، سایه‌ای تاریک بر آینده دانش‌آموزان
اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص دروغ پراکنی جدید رسانه‌های معاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوش مصنوعی زبان جدید جهان است و ایران باید پیشرو باشد/ حضور ۳۰ هزار شرکت‌کننده بین المللی در رقابت جهانی رایان
جزییات فعالیت آموزشی دانشگاه آزاد در روز ۸ آذر/ لغو آزمون جامع دکتری
وضعیت شرکت‌کنندگان ایرانی در رقابت برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی اعلام شد
تولید نخستین شبیه‌ساز بومی جراحی شبکیه چشم با فناوری واقعیت مجازی در ایران+ فیلم
تکنیکی کاربردی برای درمان انواع درد‌ها + فیلم
رفتار سنجیده معلمان محور ایمنی مدرسه است
آخرین اخبار
رفتار سنجیده معلمان محور ایمنی مدرسه است
تکنیکی کاربردی برای درمان انواع درد‌ها + فیلم
تولید نخستین شبیه‌ساز بومی جراحی شبکیه چشم با فناوری واقعیت مجازی در ایران+ فیلم
وضعیت شرکت‌کنندگان ایرانی در رقابت برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی اعلام شد
جزییات فعالیت آموزشی دانشگاه آزاد در روز ۸ آذر/ لغو آزمون جامع دکتری
هوش مصنوعی زبان جدید جهان است و ایران باید پیشرو باشد/ حضور ۳۰ هزار شرکت‌کننده بین المللی در رقابت جهانی رایان
آینده را مغز‌های آماده، دل‌های امیدوار و فناوری ایرانی می‌سازد
راهکار تشخیص مزاج کودکان + فیلم
اسامی جدید محصولات شوینده و غیرآرایشی فاقد مجوز منتشر شد
چگونه از فرزندمان در برابر آنفلوآنزا محافظت کنیم؟
۴۰ هزار سیارک نزدیک به زمین!
آزمایشی جدید که علت پنهان فشار خون بالا را آشکار می‌کند
رقیبی جدید و قدرتمند در بازار تبلت‌های اندرویدی
افزایش بودجه آژانس فضایی اروپا برای جبران عقب‌ماندگی در رقابت فضایی
۲ هزار آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور می‌شود
دلایلی خطرناک برای خون‌دماغ و ترشحات مداوم بینی
کاظمی: امروز بیش از هر زمان، نیازمند تولید محتوای امیدآفرین هستیم