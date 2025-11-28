باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - صبح سه شنبه چهارم آذرماه ساختمان فدراسیون ژیمناستیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران پلمب شد و از حضور مسئولان، کارمندان و ورزشکاران در محل این فدراسیون جلوگیری به عمل آمد.

مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک روز پنجشنبه ششم آذرماه با انتخاب محمد شروین اسبقیان به عنوان رئیس مجمع و با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی با ۳۱ رای سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد.

محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره مجمع فدراسیون ژیمناستیک گفت: روند برگزاری مجمع فوق‌العاده را بر اساس اساسنامه فدراسیون پیش بردیم چرا که تعلیقی از سوی مقام قضایی برای فدراسیون ژیمناستیک در نظر گرفته شده بود. ما وظیفه داشتیم با توجه به اهمیت موضوع و اینکه خللی در روند فعالیت‌های این فدراسیون ایجاد نشود موضوع را به سرعت پیگیری کنیم.

اسبقیان که در سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک در رقابت با اینچه درگاهی موفق نبود، گفت: این مسائل با حکم قضایی صورت گرفت و به معاونت وزارت ربطی ندارد. از سویی دیگر جایگاه و شأن معاون قهرمانی نیست که به این مسائل ورود کند. ۸ سال پیش این اتفاق افتاده و امروز ما مسئولیت خطیری برعهده ماست. اینها فرافکنی است. امروز ورزش ایران در بالاترین نقطه اوج خود قرار دارد. ما مسائل مهمی داریم. موفقیت در ناگویا حائز اهمیت است.

خیلی عادت به تشویق و تقدیر شدن ندارم

در سوی مقابل زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک که از سال ۱۳۹۶ ریاست فدراسیون را برعهده دارد، در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم ما خیلی عادت به تشویق و تقدیر شدن ندارم. کمترین انتظار ما این است که بگذارند کارمان را بکنیم. این بزرگترین تشویق است که اجازه دهند بدون چوب لای چرخ گذاشتن، سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی ما فقط کار تخصصی خودمان را با تمرکز انجام دهیم. ما نشان دادیم که می‌توانیم. کسب سهمیه المپیک بعد از ۶۰ سال چیز کمی نیست. حتی در بعد تخصصی و فنی آنقدر قوی ظاهر شدیم. ما اولین پرونده دادگاه بین‌المللی «CAS» را در ورزش ایران پارسال داشتیم و برنده شدیم.

امثال الفتی چندین قهرمان هستند

او ادامه داد: اگر ما فقط یک قهرمان داشتیم شاید صحبت بعضی‌ها ممکن بود که مقبول واقع شود، اما من سال ۹۶ فدراسیون را تحویل گرفتم در شرایطی بودیم که آمار اعزام‌های فدراسیون در سال ۹۳ صفر مطلق بود. سال ۹۴ برخی مسابقات قهرمانی کشور کنسل شده بود و ما در این شرایط با انباشت بدهی‌ که معادل ۳ سال اعتباراتی بود که وزراتخانه در آن زمان می‌توانست به فدراسیون بدهد فدراسیون را تحویل گرفتیم. در این شرایط بازسازی شاکله فدراسیون را شروع کردیم و الفتی جوانی بود که تازه نوجوانی را به پایان می‌رساند و عضو تیم ملی جوانان ما شد و ما او را تحت حمایت قرار دادیم. امثال الفتی چندین قهرمان هستند.

یکی از سیزده فدراسیونی هستیم که سهمیه المپیک گرفتیم

اینچه درگاهی درباره وضعیت مالی فدراسیون نیز گفت: اجازه بدهید من رقم دریافتی خودمان را که از محل بودجه و اعتبارات دولتی در اختیار وزارت ورزش و سپس در اختیار ما قرار می‌گیرد کاملا شفاف بیان کنم. ما در حال حاضر ۳۰۰ هزار ژیمناست در سراسر کشور داریم. اوایل امسال هم در وزارت ورزش و در بخش معاونت مالی رقم ۱۷ میلیارد تومان را به ما اعلام کردند. اسناد و مدارک را امضا کردیم ولی از سوی وزارت ورزش آن اسناد امضا نشد و من بعدا حتی فهمیدم که عدد اعلام‌شده را که بر سر آن توافق هم کرده بودیم ۱۰ میلیارد تومان اعلام کردند. من هم آن تفاهم‌نامه ۱۰ میلیاردی را امضا نکردم ولی همین جا در همین اعداد کوچک هم تفاوت بسیار است، اما با فرض صحت همان رقم ۱۰ میلیاردی و با در نظر گرفتن سرانه ورزش در حوزه ژیمناستیک، ما به فدارسیون پنجاه‌ودوم ورزش ایران تبدیل می‌شویم. ما یکی از سیزده فدراسیونی هستیم که سهمیه المپیک گرفتیم و در المپیک حذف نشدیم و هفتم شدیم. ما حتی مدال نقره بازی‌های آسیایی را هم کسب کردیم و همین امسال در بازی‌های آسیایی هم موفق شدیم مدال طلا کسب کنیم؛ بنابراین راه را درست رفته‌ایم و باید بودجه ما فراتر از این ارقام باشد. ژیمناستیک جزو سه رشته پایه است و در همه جهان رشته‌های پایه جزو سه ردیف اول دریافت بودجه محسوب می‌شوند.

یکی از فدراسیون‌های اصلی یا دارای رای اکثریت در فدراسیون جهانی هستیم

او درباره احتمال واکنش فدراسیون جهانی به تعلیق فدراسیون ژیمناستیک کشورمان گفت: ما یکی از فدراسیون‌های اصلی (majority) یا دارای رای اکثریت هستیم. این مزیت به خاطر شاخص فعالیت و برجستگی خدمات ارائه شده در این زمینه است. بین ۱۷۵ یا ۱۷۰ کشوری که عضو فدراسیون جهانی هستند برخی کشور‌ها سه رای دارند و برخی دو رای که بنده به عنوان رئیس فدارسیون ژیمناستیک ایران دو رای دارم و این مسئله هنگام رایزنی برای کسب رای در مجامع بین‌المللی بسیار مهم است. طبیعتا اگر من اتفاقات ساعات و روز‌های اخیر را به فدراسیون جهانی گزارش کنم و هنوز نمی‌دانم این کار را خواهم کرد یا نه چون نمی‌خواهم پیشگام این قضیه باشم و در ادوار قبلی هم چنین نکردم و پیش‌قدم نبودم- باز هم همان اتفاقات تلخی رخ خواهد داد که در دوره قبل شاهدش بودیم و دو روز مانده به تعلیق فدراسیون، ما انتخابات را به صورت قانونی برگزار کردیم و ناظران بین‌المللی آمدند و ما قول دادیم که انتخابات هیئت رئیسه را تا دو ماه آینده انجام دهیم که چهار ماه زمان برد ولی مشکلی نبود، چون توضیحات ما را مبنی بر تغییر کابینه رئیس جمهور و ... شنیدند و معقول بود اتفاقی نیفتاد. در هر صورت رخداد‌های اخیر اگر به گوش مسئولان فدراسیون جهانی برسد قطعا ژیمناستیک ایران تعلیق خواهد شد و نمی‌دانم برگزاری مجمع که خلاف اساسنامه است چه مشکلی را حل می‌کند.

مدرک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را از آمریکا گرفتم

اینچه درگاهی درباره سوابق اش در رشته پزشکی و ژیمناستیک گفت: من قهرمان ژیمناستیک و از هم سال اول درسخوان بودم و پزشکی قبول شدم و مدرک تخصص طب فیزیکی و توانبخشی را از آمریکا گرفتم و سال‌ها کار طبابت کردم و درحال حاضر هم عضو انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و عضو هیئت مدیره هستم و فعالیت‌های پزشکی‌ام هم در راستای رشته‌ای که خوانده‌ام کمک می‌کند و هم به‌عنوان مربی به شناخت مشکلات جسمی و پیشگیری از بعضی آسیب‌های شاگردانم. همین باعث شد که رویکردی را در دوره آموزش در فدراسیون هم لحاظ کنیم. ژیمناستیک با توجه به اینکه در سن پایین می‌تواند بچه‌ها را دراختیار داشته باشد و به ناهنجاری‌های اسکلتی بپردازد می‌تواند ورزش اصلاحی را در سنینی برای بچه‌ها تحویز کند که قابلیت اصلاح بدون جراحی یا با کمترین دخالت در سال‌های آینده را برایشان فراهم کند. من در ژیمناستیک پله پله بالا آمدم. از جایی نیامدم معرفی بشوم برای احزار پست یا مقام ریاست فدراسیون. من خویشاوند کسی نیستم. من با استخوان خرد کردن و مینیسک زانو پاره کردن و غیره قهرمان شدم. مربیگری کردم و بار شاگردانم را به دوش کشیدم تا قهرمانان دیگری بسازم. برای هر قدمی که در ژیمناستیک برداشتم زحمت کشیدم.

هیچ ابلاغی به ما نشده است

نادری وکیل اینچه درگاهی نیز درباره تعلیق او گفت: روز سه شنبه ۴ آذر ماه همزمان با شنیدن خبر پلمب فدراسیون و تعلیق خانم اینچه درگاهی به خودکاربری خودم در سامانه عدلیران مراجعه کردم تا روند پرونده ایشان رو بازبینی کنم و متوجه شدم که پرونده در لیست پرونده های من ( پرونده های مختومه شده و مختومه نشده ) یافت نمی شود و من دسترسی به پرونده و روند آن ندارم ( که این موضوع می‌تواند خطای سیستمی سامانه ی عدلیران باشد و یا از طرف خود شعبه ایجاد شده باشد ) و با توجه به اینکه هیچ ابلاغی به ما نشده و حکم و دستوری هم به رویت خانم اینچه درگاهی نرسیده بنابراین اظهار نظر دقیقی نمیتونم داشته باشم.

او ادامه داد: در مراجعه ی حضوری خانم اینچه درگاهی به بخش حقوقی وزارت ورزش به طور شفاهی به ایشان گفته بودند که مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ ایشان تعلیق شده اند و اگر این موضوع صحت داشته باشه به نظر می رسد که برای ایشون کیفرخواست صادر شده لکن در جلسه روز یک شنبه دوم آذر ماه در شعبه بازپرسی که من به همراه خانم اینچه درگاهی جهت دفاع از اتهامات حاضر بودیم و مدارک و مستندات زیادی همراه خودمون برده بودیم که به علت حجم زیاد و ضیق وقت جناب بازپرس امکان مطالعه آنها برای بازپرس محترم فراهم نبود ایشان موافقت کردند که تا روز شنبه من لایحه دفاعیه را از طریق سامانه ی عدلیران ارسال کنم و مدارک و مستندات بی گناهی خانم دکتر اینچه درگاهی را نیز پیوست کنم و بنابراین چون آخرین دفاع اخذ نشده و تا روز شنبه ما باید ادله ی دفاعیه ی خودمان رو تقدیم مقام قضایی می کردیم به نظر می رسد که کیفرخواستی نباید صادر شده باشد.

مبنای پلمب برای ما مشخص نیست

نادری در خصوص پلمب فدراسیون ژیمناستیک بیان کرد: با عنایت به اینکه فدراسیون یک شخصیت حقوقی هست که شخصیت آن مستقل از شخصیت خانم اینچه درگاهی می باشد و پرونده های مطروحه در خصوص خانم اینچه درگاهی ارتباطی با فدراسیون ندارد مبنای پلمب برای ما مشخص نیست.