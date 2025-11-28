باشگاه خبرنگاران؛ اعظم پورکند- دیوان تجدید نظر دادگاه کیفری بین‌المللی روز جمعه درخواست‌های وکلا برای آزادی موقت «رودریگو دوترته»، رئیس‌جمهور سابق فیلیپین را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت رد کرد.

دیوان تجدید نظر در تصمیم خود اعلام کرد: «در پرونده حاضر، با رد سه زمینه تجدید نظر ارائه شده توسط دفاع در لایحه تجدید نظر، دیوان تجدید نظر به طور متفق‌القول تصمیم مورد اعتراض را تأیید می‌کند.»

دوترته توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با ۴۹ مورد قتل و اقدام به قتل در دوران تصدی وی به عنوان رئیس‌جمهور فیلیپین و شهردار شهر داوائو بازداشت و متهم شده است.

منبع: رویترز