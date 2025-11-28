باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ابراهیم تولایی روز جمعه در نشست با سرمایهگذاران چینی در ساری اظهار کرد: توسعه معادن در مازندران برای ما مهم است و تولیدکنندگان محصولات کانی و معدنی مورد حمایت قرار میگیرند.
وی افزود: خانه صنعت و معدن استان زمینه تشکیل جلسات تخصصی و کنسرسیوم مشترک برای فروش محصولات معدنی به شرکت سرمایهگذاری چینی را عهدهدار است و در این زمینه جلسات مشترک با تولیدکنندگان، صاحبنظران و مسؤولان مرتبط در استان برگزار خواهد کرد.
تولایی اظهار داشت: فلورین، زغال سنگ و گرانیت مازندران میتواند به سرمایهگذاران داخلی و خارجی واگذار شود و یا به فروش برسد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران تأکید کرد: جلسات تخصصی برای بررسی جوانب همکاری و عقد قرارداد توسط خانه صنعت و معدن استان برگزار میشود.
بهره برداری از ذخایر معدنی و توسعه معادن یکی از اقدامات دولت چهاردهم است که در کنار بحث ایمنی و به روز رسانی تجهیزات و استانداردها مورد پیگیری قرار گرفته و در همین راستا با احیا و فعال سازی معادن به سرمایه گذاری در این عرصه نیز پرداخته شده است.
۵۹ بسته پیشنهادی برای سرمایه گذاری در بخش معادن کوچک نیز ارائه شده است که سهم سرمایه گذاری طرحهای توسعهای و زیرساختی در بخش معدن حدود ۱.۱ میلیارد دلار با اشتغالزایی حدود ۱۰ هزار نفر در ۱۰۰ روز دولت چهاردهم به ثمر رسیده است.
استخراج مواد معدنی با ۱۶۰ میلیون تن، صدور ۲۶۱ پروانه اکتشاف و ۱۳۳ پروانه بهره برداری معدن از دستاوردهای بخش معدن در ۱۰۰ روز دولت چهاردهم است.
