معاون وزیر جهاد گفت: براساس آمار صندوق بیمه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر تب برفکی از بین رفت و ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ راس دام کشتار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بنابر آمار طی ماه های اخیر ۷ میلیون دز واکسن به منظور واکسیناسیون جمعیت دام سنگین علیه بیماری تب برفکی مصرف شد که براین اساس ایمن سازی انجام شد.

به گفته وی، در خیلی از استان ها طی سه ماه گذشته حتی یک مورد گزارش بیماری سویه جدید تب برفکی نداشتیم و در استان های درگیر روزهایی را می گذرانیم که گزارش بیماری به عددهای پایین یک تا ۲ کانون و حتی در برخی روزها به صفر کانون می رسیم.

رفیعی پور با بیان اینکه بیماری تب برفکی تحت کنترل است، افزود: به زودی خاتمه بیماری تب برفکی سویه جدید در استان ها اطلاع رسانی خواهد شد و همواره از دامداران تقاضا داریم که طی ماه های اخیر که با شرایط سخت روبرو بودند، با اقدامات قرنطینه ای و ضدعفونی محیط ها و عدم تردد غیرمجاز کمک بزرگی به مدیریت بیماری سویه های در گردش و جدید کرد که در آینده نزدیک فاز دو واکسیناسیون سراسری تب برفکی جمعیت دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی خواهیم داشت که استمرار فاز سراسری واکسیناسیون و رعایت شرایط امنیت زیستی و قرنطینه ای و ضدعفونی محیط دام ها، از خسارت دامداران جلوگیری خواهیم کرد.

معاون وزیر جهاد ادامه داد: موضوع خسارت وارده ناشی از تب برفکی در دام صندوق بیمه ارزیابی می کند که براین اساس صندوق بیمه مجموع تلفات دام و دامی که به کشتارگاه می رود، با یکدیگر متفاوت است چراکه دامی که تلف می شود هزینه به طور کامل توسط بیمه پرداخت می شود و دامی که به کشتارگاه می رود، هزینه کمتری پرداخت می شود. لذا مجموع دام های تلف شده حدود ۲ هزار و ۲۰۰ راس بوده و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۶۰۰ راس دام کشتار شدند که خسارت دامداران بعداز ارزیابی پرداخت می شود.

رئیس سازمان دامپزشکی طی یک ماه اخیر میزان تلفات و حذف گله ها کاهش یافته است، گفت: طی یک ماه اخیر کاهش کانون ها را داشتیم و در برخی استان ها تلفات صفر بوده است که در آینده نزدیک حداکثر ۲ هفته آینده خاتمه بیماری را اعلام خواهیم کرد. گفتنی است مجموع کانون های بیماری که از یک کانون تا حداکثر ۱۲۰ کانون بوده، در ۱۶ تا ۱۷ استان گزارش شده است.