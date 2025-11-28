باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال روز جمعه در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به موضوع شرکت نکردن هیاتی از ایران در مراسم قرعهکشی جام جهانی اعلام کرد: بر اساس جلسات متعدد فدراسیون فوتبال و همچنین مشورتهای انجامشده با وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه، تصمیم بر این است که هیاتی از کشورمان در مراسم قرعهکشی هفته آینده شرکت نکند. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که فرآیندهای مربوط به صدور روادید برای اعضای رسمی فدراسیون با موانعی مواجه شده و این موضوع از مسیر و منطق صرفاً ورزشی خارج شده است.
وی توضیح داد: فدراسیون فوتبال طی دو روز گذشته مکاتبات رسمی خود را با رئیس فیفا، آقای فانتینو، و دبیرکل فیفا انجام داده و موضوع بهطور رسمی به اطلاع آنان رسیده است. پاسخ فیفا نیز حاکی از آن است که این نهاد در حال پیگیری مسئله است.
علوی با بیان اینکه صادر نشدن روادید برای اعضای فدراسیون میتواند در مراحل بعدی نیز تبعاتی برای تیم ملی داشته باشد، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در ایام برگزاری مسابقات جام جهانی نیز برخی بازیکنان یا اعضای تیم پشتیبانی با مشکل ورود مواجه شوند. چنین رویکردی میتواند مستقیماً روند آمادهسازی و حضور تیم ملی در مسابقات را تحت تأثیر قرار دهد.
سخنگوی فدراسیون یادآور شد: این موضوع سابقهای در فوتبال ایران نداشته است. چه در جام جهانی ۱۹۷۸ و چه در دورههای اخیر، هیچگاه مسئلهای درباره صدور روادید اعضای تیم یا عوامل اجرایی وجود نداشته و همه تیمها با برنامهای منظم در رقابتها حاضر شدهاند.
وی در ادامه، به اهمیت حضور بخشهای مختلف فنی و اجرایی فدراسیون در ورکشاپها اشاره کرد و گفت: حضور مدیر امنیت مسابقات، مدیر اجرایی، مسئول بخش بینالملل، مسئول تدارکات و همچنین نمایندگان بخش صدور بلیت برای انجام امور مربوط به قرعهکشی، بررسی کمپهای تیم ملی و شرکت در کارگاههای تخصصی ضروری است. محروم شدن این افراد از حضور در مراسم، برنامهریزیهای فنی و اجرایی را با اختلال جدی مواجه میکند.
علوی همچنین درباره احتمال انصراف ایران از حضور در جام جهانی که در برخی رسانهها مطرح شده است، تصریح کرد: چنین موضوعی در سخنان رئیس فدراسیون قید نشده است. هدف ما حفظ شرایط حضور تیم ملی است و امیدواریم با پیگیری فیفا، مسئله صدور روادید برای اعضای فدراسیون و تیم ملی حل شود. مهم این است که اگر اتفاقی رخ میدهد، منشأ آن تصمیمات غیرورزشی نباشد تا در دورههای بعدی، تبعات بیشتری متوجه فوتبال ایران نشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این موضوع با پیگیری نهادهای بینالمللی فوتبال هرچه سریعتر برطرف شود و روند آمادهسازی تیم ملی بدون تنش ادامه یابد.
مراسم قرعهکشی جام جهانی، ۵ دسامبر (۱۴ آذر) در مرکز هنرهای نمایشی «جان اف. کندی» در واشنگتن برگزار خواهد شد.