شهر‌های بزرگ جهان این روز‌ها زیر سقف خاکستری آلودگی هوا پنهان شده‌اند و هر کشف کوچک علمی می‌تواند روزنه‌ای بزرگ برای امید باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلودگی هوا دیگر یک مشکل محلی نیست؛ یک بحران جهانی است. از تهران تا سئول و مکزیکوسیتی، میلیون‌ها نفر روزانه هوایی را تنفس می‌کنند که برای سلامتشان خطرناک است. تغییرات اقلیمی نیز الگوی بارش را به هم زده و دوره‌های طولانی بدون باران، از جمله در ایران، تشدید شده‌اند.

میکروب‌های مهندسی شده

‌پژوهشی تازه از مؤسسه فناوری توکیو موجی از هیجان به راه انداخته: گروهی از میکروب‌های مهندسی‌شده قادرند ذرات سمی هوا، به‌ویژه PM ۲.۵، را جذب، تجزیه و به ترکیبات بی‌ضرر تبدیل کنند. اگر این فناوری به مرحله کاربرد برسد، می‌تواند یکی از شگفت‌انگیزترین ابزار‌های مقابله با بحران آلودگی هوا باشد.

میکروب‌های پاک‌کننده هوا؛ واقعیت یا رؤیای آینده؟

دانشمندان ژاپنی گونه‌ای باکتری اصلاح‌شده را معرفی کرده‌اند که ترکیبات آلی فرّار (VOCs)، بخارات نیتروژن و بخشی از ذرات ریز آلاینده را در شرایط آزمایشگاهی تجزیه می‌کند.

این میکروب‌ها ابتدا برای پاک‌سازی نشت‌های صنعتی طراحی شده بودند، اما پژوهش جدید نشان می‌دهد می‌توانند در «فیلتر‌های شهری زیستی» نیز به کار روند؛ ساختاری شبیه دیوار سبز با لایه‌ای از میکروب‌های فعال که ذرات را می‌خورند و هوای پاک‌تر بیرون می‌دهند.

از آلودگی تهران تا کمبود بارش

ترکیب آلودگی شدید و نبود باران خطر مضاعفی به دنبال داشته است. در حالت عادی، باران بخشی از ذرات آلاینده را می‌شوید و هوا را پاک می‌کند. وقتی چند ماه پشت‌سرهم بارانی نمی‌آید، آلودگی «انباشت» می‌شود و به‌صورت لایه‌های پایدار در هوا معلق می‌ماند.

راهکار‌های علمی که از «همین امروز» می‌توان انجام داد

سنجش لحظه‌ای آلودگی در سطح محله: شبکه‌های کوچک سنسور‌های محلی بهترین ابزار برای تصمیم‌گیری درباره تردد، تهویه خانه و فعالیت ورزشی هستند.

فیلتر‌های هوای هیبریدی (مکانیکی + زیستی): نسل جدید فیلتر‌ها که ترکیبی از فناوری نانو و باکتری‌های پاک‌کننده هستند در حال تجاری‌سازی‌اند.

کاشت گونه‌های گیاهی «جاذب آلودگی»: درختانی مثل توسکا، اقاقیا و چنار توان جذب بالای آلاینده‌ها دارند، به‌ویژه در مناطق پرفشار ترافیکی.

تهویه هوشمند در خانه‌ها: فناوری‌های جدید با اتصال به سنسور‌های بیرونی، زمان مناسب باز و بسته‌بودن پنجره را به ساکنان اعلام می‌کنند.

خطوط حمل‌ونقل کم انتشار و پیشران‌های الکتریکی: هر ۱۰۰ اتوبوس برقی می‌تواند سالانه حدود ۲۰۰۰ تُن ذرات آلاینده کمتر وارد هوا کند.

امید از دل آزمایشگاه

کشف دانشمندان ژاپنی شاید شبیه یک داستان علمی‌تخیلی به نظر برسد، اما مسیر فناوری‌های پاک معمولاً از همین نقطه شروع می‌شود؛ یک ایده جسورانه در آزمایشگاه. اگر این سیستم به مرحله استفاده شهری برسد، شاید روزی تهران، دهلی یا پکن با کمک میکروب‌ها نفس بکشند؛ نه با بارانی که نمی‌بارد.

منبع: همشهری آنلاین

آلودگی هوا ، ژاپن ، بحران جهانی
هوای آلوده در پایتخت ماندگار است؛ باران از دوشنبه در ارتفاعات
رئیس راهور تهران اعلام کرد:
اجرای طرح زوج و فرد فردا از در منازل از ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰
جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار می‌شود
غیرحضوری شدن مدارس آذربایجان شرقی
هوای تبریز ناسالم برای همه گروه‌ها
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۶:۴۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
برقی کردن خودروها و موتورسیکلت تنها راه حل مشکل آلودگی هوا
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
حالا آمدید خبر منتشر کردید ژاپن هم آلوده هست یعنی که فقط ایران نیست ژاپن نفت گازش کجا بود اون هم با اون عظمت که ما داریم شما ها گاز را صادر میکنید وقتی که خودمون کمبود گاز داریم شهرهای ایران را آلود کردید در حالی که گاز داریم کارخانه ها مازوت سوزی میکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
ازهمه چیز گفتید و نوشتید و گزارش تهیه کردید ولی کلامی راجع به همایش خانوادگی محجبه ها درتهران همه خداراشکر خفقان گرفتن و حرفی نزدن حتا باشگاه خبرنگاران جوان
بی انصافی تاکجا
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
دوست ‌داران‌محیط زیست یا‌نیستند‌ویا‌حیف‌مردند‌جهان‌افتاده ‌دست‌‌بی‌سوادان ‌وهم کار‌خراب‌کنان ‌که‌کار‌اینجا ‌کشيده ‌شده ‌است ‌اگر‌جهان ‌ما‌امروز‌دعوا‌برسر‌پاک‌‌‌کردن‌‌زمین‌بيچاره ‌بود‌چه‌قدر‌خوب‌بود ‌‌باسواد‌ویا‌بی‌سواد ‌‌روز‌شب‌خوبی‌ندارند‌ای‌کاش‌تودونیا‌یکی‌باشد‌بيچاره ‌زمین ‌چاره‌ای ‌بیندیشد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
در تبریز بعد از تاریکی هوا کارگاهها و کارخانه هایی هستند که فعالیت آلایندگی شدید خود را شروع می کنند ... آجر پزی ها و ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
با ايجاد اميد واهي با اين راه حل هاي آزمايشگاهي دل مردم را بيشتر از ريش نكنيم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
فقط طبیعت می تواند با این حماقت سنگین وگسترده و روزافزون این بشر دوپای به اصطلاح عاقل! مقابله کند بــــــــــــــــــــــاد وبــــــــــاران و بــــــــــــرف وتگرگ
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
اگر بتوان کل ماشینها ازجمله ماشینهای سنگین! را کم کم برقی کرد! درصد خیلی بالایی از آلودگی هوا از بین می رود البته خشکسالی وریزگردها ومعادن شن وماسه و مازوت سوزی وبرخی از کارخانجات و..درآلودگی نقش دارند ایجادفضاهای سبزبسیار انبوه! برای فبلتر کردن هوا هم لازم است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فضای سبز درست نمیکردنند که هیچ یا درختان را قطع می‌کنند و یا جنگل ها را عمدی می‌سوزانند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
نه خودمون امیدی برامون مونده و نه بچه ها و نوه هامون آینده ای ندارد همه مردم امیدی به اینده ندارد بخصوص جوانان متاسفانه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
تو اینستاگرامم امروز گفتن یه قارچ سیاه تو چرنوبیل پیدا شده که اشعه گاما رو تبدیل میکنه به انرژی شیمیایی و رشد میکنه
کلا خبرهای شاخ دربیار زیاد شده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
به این خیال نباشیدفقط آلودگی ایجاد نکنید
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
اصلا به اجرایی شدنش تو ایران فکر نکنید چون تو ایران توانایی بارور کردن ابرهارو هم ندارن. نه سوادش رو دارند نه پولش رو نه می تونند اجراش کنند
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خود کم بین
