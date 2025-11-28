دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شمس آذر در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های فوتبال پرسپولیس و شمس آذر در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز( روز جمعه) در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف یکدیگر رفتند. 

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

یام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، امید عالیشاه، اوستون اورونوف، محمد عمری و علی علیپور.

ترکیب تیم فوتبال شمس آذر 

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، صائب محبی، امیرمحمد محکم‌کار، داریوش شجاعیان، مهدی ممی‌زاده، مهدی محمدی، هومن ربیع‌زاده، میلاد سورگی، امیرمحمد نسائی و فرزین معامله‌گری.

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۶: چند فرصت عالی برای شمس آذر که با سیو‌های فوق العاده و متوالی پیام نیازمند همراه شد. ابتدا ضربه کرنر محکم‌کار توسط پیام مشت شد و سپس در دهانه دروازه نیازمند دو بار ضربات میزبان را سیو کرد و اجازه گلزنی نداد.

دقیقه ۷: محمد عمری در محوطه نقش بر زمین شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۰: پرسپولیس حمله‌ای را از سمت راست ترتیب داد و ارسال یعقوب براجعه روی سر میلاد محموی نشست و مدافع میزبان توپ را به صورت ناقص دفع کرد و سروش رفیعی با فرصت طلبی و تجربه خود شوت محکمی با پای راست در محوطه جریمه روانه دروازه کرد و تیمش را پیش انداخت.

دقیقه ۲۰: ارسال بازیکن شمس آذر را میلاد محمدی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۲: درحالی که شمس آذر روی ضربات کرنر برنامه ویژه‌ای داشت، پس از چند موقعیت خطرناک از این تاکتیک به گل رسید. سانتر بلند امیرمحمد محکم‌کار از نقطه کرنر با اشتباه مدافعان پرسپولیس در یارگیری همراه بود و توپ در یک رفت و برگشت روی خط درحالی که پورعلی‌گنجی موفق به دفع آن نشد روی خط توسط صائب محبی، مدافع پیش‌تاخته شمس آذر به گل تبدیل شد و بعد از بازبینی VAR گل مورد تایید قرار گرفت.

دقیقه ۲۸: ارسال بازیکن شمس آذر را نیازمند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۹: ارسال ضربه کرنر بازیکن شمس آذر را نیازمند با مشت دفع کرد.

دقیقه ۳۱: پرتاب اوت بلند بازیکن شمس آذر را مدافع پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۳۲: پرتاب اوت بلند بازیکن شمس آذر را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۳: اورونوف با توپ ربایی از بازیکن شمس آذر با دروازه بان حریف تک به تک شد که جعفر پور توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۴: اورونوف با توپگیری خود را در موقعیت تک به تک قرار داد و ضربه او با پای جعفرپور و برخورد توپ به تیرک به شکلی نفسگیر به بیرون رفت.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۴: پرتاب اوت بلند بازیکن شمس آذر را مدافعان پرسپولیس از محوطه جریمه دور کردند.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

دقیقه ۴۷: علیپور نتوانست موقعیت گلزنی را استفاده کند.

دقیقه ۴۹: ارسال ضربه ایستگاهی سروش رفیعی را مدافع شمس آذر به اوت فرستاد.

دقیقه ۵۱: ارسال خطرناک سروش رفیعی از روی ضربه ایستگاهی با ضربه سر علیپور همراه شد و مدافعان توپ را برگشت دادند.

دقیقه ۵۳: شوت داریوش شجاعیان را پیام نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۵۵: بازیکن شمس آذر در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون شد، اما داور برای بازبینی صحنه به VAR مراجعه کرد و پنالتی را رد کرد.

دقیقه ۶۰: ارسال پرتاب اوت بلند شمس آذر را مدافع پرسپولیس دفع کرد.

دقیقه ۷۰: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن شمس آذر را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۷۳: ضربه سر بازیکن شمس آذر با اختلاف کم به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۷۵: پرسپولیس فشار زیادی روی دروازه میزبان اورد و درحالی که سبزپوشان دو مرتبه توپ را از روی خط برگشت دادند، اورونوف با یک صربه پای چپ محکم در محوطه جریمه بار دیگر پرسپولیس را پیش انداخت.

دقیقه ۸۱: شوت علیپور را گلر شمس آذر مهار کرد و مانع گلزنی حریف شد.

دقیقه ۸۳: فرشاد احمدزاده گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند و بعد از بازبینی صحنه در VAR گل مورد قبول قرار نگرفت.

دقیقه ۹۰: شوت فوق العاده خطرناک میلاد سورگی نفسگیر از کنار دروازه نیازمند بیرون رفت.

دقیقه ۹۰+۲: ارسال ضربه کرنر فرشاد احمد زاده را مدافعان شمس آذر دور کردند.

دقیقه ۹۰+۴: مهاجم پرسپولیس تک به تک را در موقعیت آفساید از دست داد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تیم پرسپولیس به پایان رسید و سرخپوشان به طور موقت در صدر جدول قرار گرفتند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
تبریک به تیم داوری پرسپولیس
واقعابرای فوتبال کشور متاسفم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
باز هم داوری هایی که به نفع تیم پیروزی است و فوتبال ما را زشت و پلشت کرده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
این برد شیرین رو به تیم داوری تبریک عرض میکنم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
ماشاالله بچه ها. یک بازی سالم و قدرتمند. گل سوم هم سالم بود ول خب دیگه. بگذاریمش به حساب کاهش حسادت بعضیا
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
با برد یا با داور ؟!!
خیال کردید ملت ما کور هستن ؟!
بعد همینا فردا میگن قهرمان شدیم ...
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
بیزار از فوتبال ایران
۱
۴
پاسخ دادن
