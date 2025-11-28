باشگاه خبرنگاران جوان - بسیجی‌ها در جمع‌های خودمانی شعاری دارند که می‌گویند بی‌رنگی، رنگ بچه بسیجی‌ست. بسیجی‌هایی که خاکی زندگی می‌کنند و خیلی وقت‌ها در موقعیت کاری، نان و پنیر می‌شود غذای لاکچری‌شان؛ بدون اینکه انتظاری یا توقع از کسی یا سازمانی داشته باشند.

همین بسیجی‌ها در سیل و زلزله و بحران‌ها می‌شوند نیرو‌های آماده به خدمت‌رسانی. حضور در مناطق محروم برای سازندگی و کار‌های فرهنگی و عمرانی در طول سال هم گوشه‌ای از اقدامات بسیجیانی است که هم گمنام هستند و هم بااخلاص.

این گمنامی و اخلاص را در سردار شهید حاج‌اصغر پاشاپور دیدیم؛ فرمانده‌ای که پدرش جانباز جنگ هشت ساله بود، کودکی‌اش در مسجد گذشت، نوجوانی و جوانی‌اش را گذاشت برای پایگاه مقاومت بسیج یکی از محله‌های جنوب تهران.

یک محله بود و یک حاج‌اصغر؛ هر کار فرهنگی که از دستش برمی‌آمد برای مردم محله ملک‌آباد انجام می‌داد. گاهی می‌دیدی که با بسیج کردن جوانان محله، مقدمات خواندن نماز عید فطر و نماز ظهر عاشورا را مهیا می‌کرد و در اقامه نماز، صد‌ها نفر حضور پیدا می‌کردند؛ مردم این محله جنوب تهران خوب به یاد دارند، شب‌های قدر و ایام عزاداری امیرالمؤمنین (ع) که حاج‌اصغر خالصانه دیوار‌های مسجد و محله را سیاهپوش می‌کرد.

اصغر پاشاپور گاهی خادم زوار امام رضا (ع) در مشهد مقدس می‌شد و آستین بالا می‌زد و غذا درست می‌کرد و مایحتاج زوار را فراهم می‌کرد. خلاصه یک حاج‌اصغر بود و یک محله و یک اتاقک در پایگاه مقاومت بسیج مسجد ولیعصر (عج) که آنجا شهید پاشاپور با نوجوان‌ها و جوان‌های محله حرف می‌زد و سعی می‌کرد راه و چاه را نشان‌شان بدهد. او نه دنبال نام و نشان بود و نه نان و مقام؛ وقتی هم که ازدواج کرد، در یکی از اتاق‌های منزل پدری‌اش زندگی می‌کردند و این بود گوشه‌ای از زندگی یک بسیجی تمام‌عیار.

همان حاج‌اصغری که در خط مقدم جنگ فرهنگی بود، با آغاز جنگ سوریه عازم دفاع از حرم شد و بعد از هفت سال و چند ماه جهاد در مقابل تروریست‌های تکفیری و داعش، عاقبت ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در حومه حلب سوریه به شهادت رسید. شهید «حاج‌اصغر پاشاپور» از یاران نزدیک سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود که خیلی دوری فرمانده‌اش را تاب نیاورد و درست یک ماه بعد از شهادت حاج‌قاسم، او نیز آسمانی شد. در حالی که پیکر بی‌سرش چند هفته در دست تکفیری‌ها بود و پدر و مادر شهید راضی نبودند برای بازگرداندن پیکر حاج‌اصغر یک ریال از پول بیت‌المال هزینه شود.

منبع: فارس