باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسنزاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جریان برگزاری نمایشگاه بینالمللی هاوانا و اعزام هیات تجاری ایران به کوبا، در دیدار با اوسکار پرز اولیوا فراگا وزیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی کوبا گفت: با وجود نزدیکی دو دولت و دوستی و برادری دو ملت ایران و کوبا، اما تاکنون نتوانستهایم در مسائل اقتصادی حرکت رو به جلویی داشته باشیم.
او با ابراز امیدواری نسبت به ترسیم نقشه راه گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا در سایه پررنگ شدن نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی دو کشور و ایفای نقش موثرتر سفرای دو کشور در تهران و هاوانا در زمینه دیپلماسی اقتصادی، گفت: با استمرار گفتوگوها و پیگیری نتایج دیدارها میتوانیم به پیشرفت روابط تجاری دو کشور امیدوار باشیم.
رییس اتاق ایران با اشاره به پیشنهادی که در دیدار با مقامات دولتی و اتاق بازرگانی کوبا در زمینه احیای صنعت نیشکر و بازسازی کارخانجات تولید شکر با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایران مطرح نمود، بیان داشت: آمادگی داریم در زمینه احداث نیروگاههای انرژی و برق و همچنین اجرای برنامههای پالایشگاهی، نسبت به اعزام متخصصین ایرانی به هاوانا اقدام کنیم و ملاقاتهایی را هماهنگ نماییم.
صمد حسنزاده در ادامه به ظرفیتهای علمی، تخصصی و تولیدی ایران در زمینه مسائل پزشکی و دارویی اشاره کرد و گفت: کوبا نیز در حوزه تولید واکسنهای بیولوژیک و درمانی، کارهای بزرگی انجام داده است که با مشارکت ایران میتواند در این زمینه به شکوفایی بیشتری دست پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در نشست با رئیس اتاق بازرگانی کوبا بر افزایش و استمرار ارتباط بین اتاقهای بازرگانی دو کشور تاکید شد. همچنین از رئیس اتاق بازرگانی کوبا درخواست شد تا پروژههای اولویتدار کوبا را اعلام کنند و همکاران ما در اتاق بازرگانی ایران نیز در اولین فرصت با بازرگانان فعال در اتاق کوبا مذاکراتی انجام دهند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان از سفر یک هیات اقتصادی و تجاری به سرپرستی وزیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی کوبا و همچنین با حضور رییس اتاق بازرگانی کوبا برای حضور در ایران دعوت بعمل آورد.
اوسکار پرز اولیوا فراگا، وزیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی کوبا نیز در این دیدار با قدردانی و استقبال از دعوت رسمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از شخصیتهای مؤثر اقتصادی دولت و اتاق بازرگانی کوبا برای سفر به ایران؛ گفت: این سفر برای ما بسیار مهم خواهد بود. بخصوص در زمانی که تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه کوبا شدت پیدا میکند، حضور هیات تجاری ایران به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نمایشگاه بینالمللی هاوانا، نشانه اراده مقامات ایرانی برای پیشرفت در این کار مشترک است.
وزیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی کوبا با تاکید بر اینکه کوبا و ایران باید به طور مشترک به مدل بهینهای برای گسترش روابط تجاری دست یابند و بر روی آن توافق نمایند، گفت: این مدل مشترک باید چارچوبهایی داشته باشد تا هر دو طرف از توسعه روابط خشنود باشند.
اوسکار پرز اولیوا فراگا خاطرنشان کرد: درهای کشور کوبا کاملا باز هستند و بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران میتوانند بر روی حمایتهای ما به طور کامل حساب کنند.
او با اعلام آمادگی به منظور پذیرش و زمینهسازی حضور یک شرکت ایرانی معتبر در کشور کوبا، افزود: این شرکت ایرانی، به طور مستقیم و بیواسطه به بازاریابی برای محصولات ایرانی در بازار کوبا بپردازد. دولت و بخصوص وزارت تجارت خارجی کوبا نیز ریسک سرمایهگذاری و ورود بازرگانان ایرانی به بازار کوبا را به حداقل میرساند.
وزیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی کوبا با بیان اینکه ایران جزو شرکتهای اصلی کوبا است و درهای کوبا به روی فعالان اقتصادی ایران باز است؛ بیان داشت: کوبا آمادگی دارد در گام اول، یک پروژه کشت و صنعت نیشکر با سرمایهگذاران ایرانی تعریف کند؛ به نحوی که یک کارخانه تولید شکر راهاندازی شود و در زمینهای اطراف کارخانه، کشت نیشکر صورت گیرد. این پروژه هم میتواند در قالب شراکت اقتصادی صورت گیرد و یا به صورت سرمایهگذاری مستقیم از طرف شرکتهای ایرانی باشد.
ذبیحالله نادری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا نیز بر ضرورت شفافسازی و رفع ابهام در زمینه تضمین امنیت سرمایهگذاری در کوبا و بازگشت سرمایه برای فعالان اقتصادی کشورمان تاکید کرد و گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در هاوانا تلاش میکند شرایط جدید کوبا در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و گسترش تجارت خارجی این کشور را به اطلاع فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی برساند.
او با استقبال از پیشنهاد صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینه اعزام هیات پنج نفره از شخصیتهای وزارتخانههای اقتصادی و اتاق بازرگانی کوبا به ایران به میزبانی اتاق بازرگانی ایران، بیان داشت: اعضای این هیات کوبایی، با اشراف به مقررات و سازوکارهای صادرات و واردات و جذب سرمایهگذار خارجی در کوبا میتوانند با سفر به ایران به توضیح بازار کوبا برای بازرگانان ایرانی بپردازند.
نادری، دیدار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وزیر تجارت خارجی کوبا و همچنین اعزام هیأتی اقتصادی از هاوانا به تهران در آینده نزدیک را نقطه عطفی در زمینه همکاریهای اقتصادی دو کشور دانست و تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع تضمینهای برگشت سرمایه برای سرمایهگذاران ایرانی، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد در صورت روشنتر شدن تمهیدات و مواضع دولت کوبا در زمینه تضمین بازگشت سرمایه سرمایهگذاران خارجی، گسترش همکاریهای بازرگانی ایران و کوبا وارد فصل تازهای میشود و میتواند خیلی از گرهها را در مسیر توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور بگشاید.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران