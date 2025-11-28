دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: فردا شنبه ۸ آذرماه به سبب آلودگی هوا بانک‌های استان تهران به جزء ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس به صورت شعب کشیک فعالیت دارند اسامی شعب کشیک در سایت هر بانک اعلام خواهد شد.

علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فردا شنبه ۸ آذرماه به سبب آلودگی هوا بانک‌های استان تهران به جزء ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس به صورت شعب کشیک فعالیت دارند اسامی شعب کشیک در سایت هر بانک اعلام خواهد شد.

او افزود: نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است.

همچنین از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده نمایند

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
هوا فقط برای کارمندان بانک‌ها آلوده هست برای کارگرها آلوده نیست
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۷ آذر ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران،چندین سال است سایت شمارو دنبال میکنم،ولی دریغ از اینکه یک بار نظر بنده را منتشر کرده باشید،این نظر منتشر نشده کلا بیخیال سایت شما میشم.دوتا خبر درباره آلودگی خوزستان بزنید برشکست نمی شوید.ما تو خوزستان مردیم از آلودگی،اینگار جز آدمی زاد محسوب نمیشیم،زمانی که کل دنیا تعطیل میشه واسه یه آلودگی کوچک،اینجا حتی با شاخص قرمز هم تعطیل نمیکنن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
ما ایران باید همدیگر را درک کنیم و حوای همدیگر را داشته باشیم
