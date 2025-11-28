باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فردا شنبه ۸ آذرماه به سبب آلودگی هوا بانکهای استان تهران به جزء ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس به صورت شعب کشیک فعالیت دارند اسامی شعب کشیک در سایت هر بانک اعلام خواهد شد.
او افزود: نحوه فعالیت بانکها در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است.
همچنین از مشتریان گرامی بانکها انتظار میرود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانکها استفاده نمایند