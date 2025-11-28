وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود بر آمادگی مجدد آنکارا برای میزبانی مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود مجددا بر آمادگی آنکارا برای میزبانی مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین تاکید و بر اهمیت از سرگیری روند صلح و جلوگیری از هرگونه بازگشت به تخریب یا کشتار اهتمام ورزید.

فیدان اظهار داشت که توقف جنگ در اوکراین، اجرای طرح صلح در غزه، و ثبات در سوریه، اولویت‌های مبرم ترکیه را تشکیل می‌دهند. وی بر ضرورت تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از هرگونه چرخه جدید خشونت تاکید کرد.

او خاطرنشان کرد که امنیت اروپا برای همه مهم است و ترکیه مایل است در بحث‌های امنیتی درون اتحادیه اروپا مشارکت کند. او حمایت کشورش را از مذاکرات مستقیم میان طرف‌های ذیربط تایید کرد.

در خصوص مسائل داخلی، فیدان توضیح داد که عملیات ترکیه بدون تروریسم در حال دستیابی به پیشرفت‌های مثبتی است و هدف راهبردی، حذف کامل تروریسم در داخل کشور است. او از حمایت اروپا، به ویژه آلمان، در این مسیر قدردانی کرد.

ترکیه، که عضو ناتو است، در طول جنگ روابط دوستانه خود را هم با کی‌یف و هم با مسکو حفظ کرده است؛ در حالی که به اوکراین کمک نظامی ارائه می‌دهد، از پیوستن به تحریم‌های غربی علیه مسکو خودداری می‌کند. همچنین، ترکیه پیش از این میزبان ۳ دور از مذاکرات صلح میان دو طرف در استانبول بوده و پیشنهاد میزبانی نشست سران دو کشور را نیز ارائه داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ترکیه و روسیه
خبرهای مرتبط
روسیه: عضویت اوکراین در ناتو برای مسکو غیرقابل قبول خواهد بود
بلاروس پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح اوکراین را مطرح کرد
ناتو: روسیه حتی با توافق صلح همچنان یک تهدید بلندمدت باقی خواهد ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
هشدار روسیه: شاید طرح صلح ترامپ غزه را به بزرگترین آزمایشگاه غرب تبدیل کند
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
استعفای وزیر دفاع رومانی در پی تردید درباره اصالت مدرک دانشگاهی
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
هشدار نخست‌وزیر بلژیک درباره طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه
آخرین اخبار
توقف کامل صادرات گاز ایران به عراق برای یک هفته
دیوان کیفری بین‌المللی درخواست آزادی موقت دوترته را رد کرد
استعفای وزیر دفاع رومانی در پی تردید درباره اصالت مدرک دانشگاهی
اوکراین مدعی حمله به پالایشگاه نفت ساراتوف روسیه شد
پوتین گزارش‌هایی مبنی بر کنار گذاشته شدن لاوروف را تکذیب کرد
طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در مرز تاجیکستان را محکوم کرد
هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان؛ فرصت طلایی بازار افغانستان در حال از دست رفتن است
تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی بر توسعه مرز میلک برای تقویت تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی
آماده نقش‌آفرینی در تأمین صلح افغانستان هستیم
امضای تفاهم‌نامه ۱۰۰ میلیون دلاری داروسازی بین افغانستان و هند
هشدار چهار کشور اروپایی نسبت به تشدید خشونت‌های شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری
کرملین: به رغم «غیرقانونی» بودن زلنسکی، خواستار صلح با اوکراین هستیم
پوتین هفته آینده به هند سفر می‌کند
فقط ۳۵ درصد کمک‌های بشردوستانه توافق شده به غزه رسیده است
هشدار نخست‌وزیر بلژیک درباره طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه
حمله اسرائیل به جنوب سوریه؛ ۱۳ اسرائیلی زخمی شدند
تهدید ترامپ به آغاز عملیات زمینی علیه ونزوئلا
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
هشدار روسیه: شاید طرح صلح ترامپ غزه را به بزرگترین آزمایشگاه غرب تبدیل کند
ترامپ دستور بازبینی گرین کارت‌های اتباع ۱۹ کشور از جمله ایران را صادر کرد
حماس: جنایت در جنین نشان داد که مقاومت مسلحانه یک پاسخ طبیعی و مشروع است
ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد نقض آتش‌بس لبنان توسط اسرائیل در یک سال
بازدید وزیر جنگ آمریکا از ناو هواپیمابر در کارائیب
اسرائیل لبنان و حزب‌الله را تهدید کرد
زلنسکی: هفته آینده دور جدید مذاکرات با آمریکا برگزار می‌شود
افشای صدای رئیس سابق موساد درباره عملیات علیه ایران
۶۹۳ هزار نفر انگلیس را در یک سال ترک کردند
ضارب اعضای گارد ملی آمریکا سابقه همکاری با سازمان سیا را داشته است
آلمان: حذف آفریقای جنوبی از اجلاس گروه ۲۰ به نفع آمریکا نیست
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد