وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود بر آمادگی مجدد آنکارا برای میزبانی مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود مجددا بر آمادگی آنکارا برای میزبانی مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین تاکید و بر اهمیت از سرگیری روند صلح و جلوگیری از هرگونه بازگشت به تخریب یا کشتار اهتمام ورزید.

فیدان اظهار داشت که توقف جنگ در اوکراین، اجرای طرح صلح در غزه، و ثبات در سوریه، اولویت‌های مبرم ترکیه را تشکیل می‌دهند. وی بر ضرورت تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از هرگونه چرخه جدید خشونت تاکید کرد.

او خاطرنشان کرد که امنیت اروپا برای همه مهم است و ترکیه مایل است در بحث‌های امنیتی درون اتحادیه اروپا مشارکت کند. او حمایت کشورش را از مذاکرات مستقیم میان طرف‌های ذیربط تایید کرد.

در خصوص مسائل داخلی، فیدان توضیح داد که عملیات ترکیه بدون تروریسم در حال دستیابی به پیشرفت‌های مثبتی است و هدف راهبردی، حذف کامل تروریسم در داخل کشور است. او از حمایت اروپا، به ویژه آلمان، در این مسیر قدردانی کرد.

ترکیه، که عضو ناتو است، در طول جنگ روابط دوستانه خود را هم با کی‌یف و هم با مسکو حفظ کرده است؛ در حالی که به اوکراین کمک نظامی ارائه می‌دهد، از پیوستن به تحریم‌های غربی علیه مسکو خودداری می‌کند. همچنین، ترکیه پیش از این میزبان ۳ دور از مذاکرات صلح میان دو طرف در استانبول بوده و پیشنهاد میزبانی نشست سران دو کشور را نیز ارائه داده است.

منبع: المیادین