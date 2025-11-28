باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک عصر جمعه در نشست خبری فدراسیون وزنه‌برداری حاضر شد و بیان کرد: حضور دوباره آقای جلود در ایران در کم‌تر از دو ماه اتفاق خوبی است و نشان از توجهی است که به ایران دارد. جلود متعلق به کشور دوست و همسایه عراق است و اشتراکات زیادی دارد و حضور او یک فرصت برای وزنه‌برداری ایران و جهان است و بعد از مشکلاتی که در فدراسیون جهانی قبلی وجود داشت، اعتماد متقابلی به وجود آمده و وزنه‌برداری جهان از خطر تعلیق جدا شده است.

او ادامه داد: امیدوارم کمک کند یکی از گزینشی‌های المپیک را در ایران داشته باشیم و حتما کمیته ملی المپیک در کنار وزارت ورزش است تا این میزبانی خوب برگزار شود. قبلا هم به آقای جلود گفته‌ام فدراسیون ایران را به عنوان یک شریک خوب برای فدراسیون جهانی ببیند.

علی‌نژاد در مورد عملکرد وزنه‌برداری در بازی‌های کشور‌های ریاض گفت: در مورد عملکرد رشته‌ها در بحرین و ریاض قرار است با وزیر کار مشترک انجام دهیم و نقاط مثبت و ضعف را بررسی کنیم و هفته بعد در مورد آن جلسه خواهیم داشت. ارزیابی‌ها انجام می‌شود و به طور رسمی به خود فدراسیون‌ها اعلام می‌شود. ما ریاض را پلی برای ناگویا می‌دانیم تا آن‌جا به نتیجه خوبی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری از وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا دارد، تاکید کرد: در بحرین در هر وزن ۲ مدال طلا و در ریاض در هر وزن سه مدال می‌توانستیم بگیریم. در ناگویا هم در هر وزن ۲ مدال طلا (یک‌ضرب و دوضرب) توزیع می‌شود. این هم فرصت است و هم تهدید است. اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و رقیبان استفاده کنند در رنکینگ دچار مشکل می‌شویم و اگر مدال‌های طلا را بگیریم در رنکینگ رشد می‌کنیم؛ بنابراین وزنه‌برداری نقش مهمی دارد که رنکینگ بالا یا پایین برود و انتظار جدی از این رشته داریم و مطمئنم آقای انوشیروانی و رضازاده و دوستان ارزیابی درستی از بحرین و ریاض داشتند و حتما کمک می‌کنند تا نتایج خوبی در ناگویا بگیرند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد ارزیابی رشته‌ها برای ناگویا گفت: فرآیند‌ها را بررسی می‌کنیم و ارزیابی براساس مولفه‌های مختلف است. تیم نظارت ما در مرکز نظارت حضور دارند و نتایج محرمانه هستند تا کسی جبهه گیری نکند. ما سه ناظر به صورت مخفی داریم که اطلاعات و ارزیابی را به کمیته المپیک ارائه می‌کنند.

منبع: فدراسیون وزنه‌برداری