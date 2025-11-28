شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات واگذاری زمین رایگان به خانواده‌ها در طرح جوانی جمعیت در شهرستان کرمانشاه سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور حمایت از کانون گرم نهاد خانواده و در راستای سیاست جوانی جمعیت امکانات و مزایایی را برای خانواده‌هایی که بیش از دو فرزند دارند در نظر گرفت تا آنها با چالش‌ها و معضلات کمتری رو‌به‌رو شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما این طرح شامل خانواده‌هایی که در مسکن ملی ثبت نام کردند؛ نمی‌شود.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل در شهرستان کرمانشاه شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام برای واگذاری زمین رایگان فرزند سوم، مسکن شهرسازی استان کرمانشاه به من می‌گوید باید از طرح مسکن ملی که چهار سال است که ثبت نام و پول پرداخت کردم انصراف دهم، ویا از داشتن زمین صرف نظر کنم و فقط یک طرح به شما واگذار می‌شود؛ مراجعه به سایت هم می‌کنم همین پیام را به ما می‌گوید لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جوانی جمعیت ، واگذاری زمین ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
رنجش مادران طرح جوانی جمعیت از تاخیر در تحویل خودروی ساینا GIX دوگانه
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش مادران شاغل برای واریز نامناسب حقوق مرخصی زایمان و تاخیر در پرداخت وام فرزندآوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم همایش اقتدار بسیجیان صالح‌آباد در هفته بسیج
مشکلات اختلال در نوبت دهی آنلاین تعویض پلاک از زبان شهروندخبرنگار
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
آخرین اخبار
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
برگزاری مراسم همایش اقتدار بسیجیان صالح‌آباد در هفته بسیج
مشکلات اختلال در نوبت دهی آنلاین تعویض پلاک از زبان شهروندخبرنگار
مراسم گلباران گلزار شهدای هریس در هفته بسیج + عکس
بلاتکلیفی معلمان حق التدریسی از بلاتکلیفی در استخدام
گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) در هفته بسیج عطرآگین شد + عکس