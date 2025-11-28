باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور حمایت از کانون گرم نهاد خانواده و در راستای سیاست جوانی جمعیت امکانات و مزایایی را برای خانواده‌هایی که بیش از دو فرزند دارند در نظر گرفت تا آنها با چالش‌ها و معضلات کمتری رو‌به‌رو شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما این طرح شامل خانواده‌هایی که در مسکن ملی ثبت نام کردند؛ نمی‌شود.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل در شهرستان کرمانشاه شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام برای واگذاری زمین رایگان فرزند سوم، مسکن شهرسازی استان کرمانشاه به من می‌گوید باید از طرح مسکن ملی که چهار سال است که ثبت نام و پول پرداخت کردم انصراف دهم، ویا از داشتن زمین صرف نظر کنم و فقط یک طرح به شما واگذار می‌شود؛ مراجعه به سایت هم می‌کنم همین پیام را به ما می‌گوید لطفا پیگیری کنید.

