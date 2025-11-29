طبق آخرین آمار‌های اعلام شده ناترازی گاز، سالانه بیش از ۱۶ میلیارد دلار زیان بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ که رقمی معادل ۱۸ درصد کل صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در حالی به فصل زمستان نزدیک می شویم که میزان مصرف گاز در برخی از مناطق از مرز هشدار عبور کرده و شاهد ثبت رکوردهای جدید مصرف گاز هستیم. میزان کسری روزانه که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب بود، اکنون به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و برآوردها از رسیدن آن به ۶۰۰ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۱۰ حکایت دارد.

این در حالیست که برخی از افراد و مقامات‌ همچنان بر «افزایش تولید» تاکید دارند اما برخی از، کارشناسان هشدار می‌دهند این نسخه پرهزینه و زمان‌بر است و بدون اصلاح مصرف، تنها منابع ملی هدر می‌رود.

ناترازی گاز در کشور طی چند سال گذشته به یک هشدار تبدیل شده است بر اساس گزارش‌های رسمی، میانگین کسری روزانه گاز از ۱۵۵ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۱ رسیده و در زمستان از ۳۰۰ میلیون متر مکعب نیز فراتر رفته است. در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد، ایران تا سال ۱۴۱۰ با کسری روزانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب مواجه خواهد شد.

افزایش تولید، لازم است ولی کافی نیست

سال‌هاست نسخه غالب سیاست‌گذاری برای رفع ناترازی، تمرکز بر افزایش تولید بوده است. اما تجربه نشان داده این مسیر نه تنها پرهزینه، بلکه زمان‌بر نیز است. اجرای طرح‌های توسعه میادین جدید گازی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۱۰ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد. در حالی که ناترازی امروز، صنایع مهم و حتی گرمایش بخش خانگی را تحت فشار قرار داده و فرصتی برای آزمون طرح‌های بلندمدت باقی نگذاشته است.

افزایش تولید بدون اصلاح مصرف بس فایده است

در همین زمینه پیش از این محمدرضا جولایی، مدیر مرکز کنترل(دیسپچینگ) شرکت ملی گاز ایران، در همین باره گفته بود:  «افزایش تولید بدون اصلاح مصرف، مثل پر کردن سطلی سوراخ است؛ هرچه بیشتر بریزی، باز خالی می‌شود.» 

طبق آمارها ناترازی گاز، سالانه بیش از ۱۶ میلیارد دلار زیان بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ رقمی معادل ۱۸ درصد کل صادرات ایران در سال ۱۴۰۰. سهم عمده این خسارت مربوط به نیروگاه‌هاست که به دلیل کمبود گاز، ناچار به مصرف نفت کوره(مازوت) می‌شوند؛ سوختی که هم گران‌تر است و هم آلودگی ایجاد می‌کند؛ از طرفی در مجموع سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار زیان از عدم صادرات برای کشور به همراه دارد.

بخش صنایع کلان مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی نیز از این مشکل بی‌نصیب نمی‌مانند؛ قطع گاز صنایع در زمستان، تنها در یک سال دست‌کم ۳ میلیارد دلار زیان مستقیم به بار آورده است.

کاهش ۲۳ درصدی تولید فولاد، افت ۱.۳ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی و ضرر ۱.۳۶ میلیارد دلاری صنعت سیمان نمونه‌هایی از این خسارت است. در کنار این، مشکل ناترازی گاز به بازارهای صادراتی ایران نیز لطمه زده است؛ به‌گونه‌ای که کشور در سال ۱۴۰۰ تنها توانست ۴۲ درصد از تعهدات صادراتی گاز خود را به ترکیه و عراق اجرا کند این ناتوانی، نه‌تنها به معنای زیان مالی، بلکه به منزله تهدیدی برای اعتبار و موقعیت ایران در بازارهای بین‌المللی انرژی است. 

نادیده‌گرفتن سهم نسل‌های بعد

شاید مهم‌ترین بخش ماجرا، زیان بین‌نسلی ناشی از عدم تزریق گاز به میادین نفتی باشد. امروز به دلیل اولویت‌دهی به مصرف روزمره، روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب گاز که باید برای حفظ فشار و افزایش برداشت به مخازن نفتی تزریق می‌شد، صرف گرمایش خانگی می‌شود.

 این اقدام، فرصت افزایش ضریب بازیافت نفت به میزان ۱۶.۳ میلیارد بشکه را از کشور گرفته است؛ ثروتی به ارزش تقریبی ۸۱۵ میلیارد دلار که برای همیشه از دسترس نسل‌های آینده خارج می‌شود.

این در حالیست که جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، پیش‌تر هشدار داده بود: «اگر نتوانیم طرح‌های تزریق گاز به میادین نفتی را به‌موقع انجام دهیم، میلیاردها دلار ثروت نسل‌های آینده از دست خواهد رفت.» 

بهینه‌سازی؛ راه‌حل سریع، ارزان و پایدار

در برابر این مشکل، بهینه‌سازی مصرف گاز، تنها مسیر کم‌هزینه و عملی است. این طرح با مشارکت مستقیم بخش خصوصی و بدون تحمیل بار مالی بر مردم و دولت قابل اجراست و می‌تواند ظرف ۳ تا ۵ سال، روزانه نزدیک به ۱۹۷ میلیون متر مکعب گاز آزاد کند؛ رقمی معادل کل میانگین ناترازی فعلی کشور.

 هزینه آزادسازی هر واحد گاز از طریق بهینه‌سازی، حدود ۷۵ درصد کمتر از افزایش تولید است و با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی، می‌تواند اجرایی شود.

 تجربه‌های آزمایشی نشان داده است که حتی جایگزینی ۷.۵ میلیون بخاری فرسوده با مدل‌های با بازدهی بالا(گرید )A، روزانه تا ۹۰ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی به همراه دارد؛ میزانی که به‌تنهایی نیمی از کسری فعلی را جبران خواهد کرد.

صادق کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی توضیح داده بود: «بهینه‌سازی مصرف، همزمان مانع زیان صنایع می‌شود، صادرات را نجات می‌دهد و فشار بر مردم را هم کم می‌کند؛ در حالی که طرح‌های افزایش تولید، سال‌ها طول می‌کشند و به نتیجه نمی‌رسند.

تداوم سیاست‌های فعلی و صرف تمرکز بر افزایش عرضه، به معنای پذیرش آگاهانه خسارت‌های سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت است. بهینه‌سازی مصرف گاز، به صرفه‌ترین و ضروری‌ترین راهکار برای رفع قسمت قابل توجهی از ناترازی انرژی است. 

برچسب ها: مصرف گاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
جلوگیری از افزایش واردات بنزین از طریق طرح سه نرخی شدن/ سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود
مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
ابهامات گسترده در طرح جدید سه نرخی شدن بنزین/ خودرو‌های نوشماره کدام خودرو‌ها هستند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
با درود و سلام
ناترازی آب و برق با توجه به عدم بارش طی سالیان اخیر و عدم سرمایه گذاری در صنعت برق و فرسودگی زیرساخت ها را پذیرفتیم و لی ناترازی گاز برای کشوری که دارای دومین ذخایر خدا دادی گاز در جهان است را چگونه می توان قبول کرد ؟
آیا این از عدم تعامل با دنیا و عدم استفاده از تکنولوژی های روز دنیا نیست ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
اینقدر که دلتون برا نفت و گاز می سوزه واسه آب و هوا نمی سوزه میدونید چرا چون نفت و گاز پول داخلش هست ولی آب و هوا نه همش باید هزینه کرد،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
باید برای اینکه گاز برای نسل‌های آینده باقی بماند از انرژی خورشیدی بهره مند شوید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
تمام این خسارت‌ها داره توسط دولت و فساد سیستماتیک انجام میشه ، فسادی که از بالا گرفته و تا پایین ریشه دوانده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
میگه بیش از ۵۰ میلیارد دلار هزینه نیازه
این مبلغ درست برابره با اختلاس های ۱۵ سال گذشته تو ایران
چرا پول نفت ایران باید خرج غیرایرانی بشه و ایرانی تو گرما و سرما و بی برقی؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
زمستان سخت اروپا کجایی؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
چرا کسی مقصران دولت و مسیولین مجازات نمیشه؟ چرا ملت باید زجر بکشند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
ناترازی نداریم مدیریت نداریم
۰
۱
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
جوری تو این ۴۵ سال کشور رو خشک کردید که هیچی برای نسل بعد نمونده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۰۹:۰۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
من کارشناس نیستم ولی به جای اینکه این همه هزینه بشه برا گاز کشی به نقاط مختلف کشور بهتر بود ما هم مانند بعضی کشورها از انرژی برق استفاده می کردیم برا تمام امور/ همین انرژی کاز رو تبدیل به برق می کردیم/ زیرساخت برق هم خیلی وقت بود فراهم بود
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
برق اطمینان ۱۰۰ در ۱۰۰ ندارد و هر آن احتمال قطع وجود دارد و باید جایگزین داشته باشیم
Iran (Islamic Republic of)
حیدری
۱۶:۰۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
از 100 درصد گازی که تو نیروگاه ها مصرف میشه برای تولید برق فقط 40 درصد برق تولید میشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
وقتی چندمیلیون تبعه افغان روبه عنوان برادران عزیزتوکشوررسوب داده ایدوقتی نظارتی کامل وجامع برساخت وسازهای شخصی ومیزان ونحوه مصرف هزاران مغازه وکارگاه نداریدوقتی کنتورهای به روز وهوشمندوجریمه های بازدارنده نداریدو...چه توقعی دارید؟!!
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
ترامپ خیلی باهوش هست اتباع افغانستانی را دیگه ویزا بهشون داده نمیشه بخاطر تیراندازی که یک نفر اتباع خارجی کرده اما تو کشور ما نیاز به ویزا نیست همینجوری هرکس دلش خواست سرش میندازه زیر وارد کشور. میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
گاز ترکیه رو مفت می‌دادید حالا نادیده گرفتن سهم نسل بعد رو مطرح میکنید
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
درسته ولی مهم تراز آن ناراضی در دولت است که هر ثانیه هزاران هزار دولار خسارت به کشور و مردم وارد می کند بی عدالتی فقر در جامعه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
وقتی بدون حساب و کتاب به دورترین مناطق کشور گازرسانی میشود یعنی شریان اساسی کشور رو چندین برابر گرده اید و تنظیم فشار همین شریان بدون لحاظ مصرف کننده یعنی ناترازی !!! مردم را مقصر جلوه ندهید مجلس و دولتها و وزارت نفت مقصر اصلی این داستان است
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
یعنی میگویی به دور ترین نقاط کشور مردم زندگی میکنند گاز رسانی نبایس میشد اما بدور ترین کشور عربی گاز اشکال ندارد برود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فقط بلدن کلمه اختراع کنن
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
این مقالات چند روز اخیر در اب وبرق وگاز فقط برنامه ریزی دولت برای گیر انداختن مردم وخودش رو خوب کنه.آخه از ۱۰ ساله میگید اب کم .هیچ تغییری در استاندارد لوازم آب ولوله کشی نداشتید.در بحث گاز در تهران فقط جواز ساخت میدن شهر رو با تراکم فروشی بگردونن.الان آی مردم زیاد مصرف کردید داد وبیداد
۱۲
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
آخرین اخبار
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد
بورس‌ها فردا فعال هستند
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران در دو روز آینده اعلام شد
شرایط استرداد انواع بلیط هواپیما داخلی و خارجی
آینده رزومه نویسی با هوش مصنوعی
هاست ابری چیست و چه زمانی بهترین انتخاب است؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
فروش چشمی درب دیجیتال در تهران
بازار سرمایه؛ دو راهی بین صعود و نزول
آغاز ثبت‌نام محصولات سایپا از یکشنبه ۹ آذر
مالیات از نفت جلو زد
نتیجه آخرین مزایده اموال منقول تملیکی اعلام شد
جلوگیری از افزایش واردات بنزین از طریق طرح سه نرخی شدن/ سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
شروع ثبت سفارش شکر از امروز/ ثبت سفارش ذرت دامی و جو از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود
طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسی اینترنتی قابل دفاع نیست
حذف عاملان توزیع نهاده‌های دامی راه حلی برای ثبات و آرامش بازار محصولات پروتئینی
ماهانه ۲۴۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ آذرماه
سهمیه بنزین خودرو‌های تعویض پلاکی قطع نمی‌شود
کاهش شیب اجاره مسکن از طریق تقویت سامانه خودنویس
سطح زیرکشت گندم به ۵ میلیون هکتار می‌رسد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴