باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر روز جمعه در سفر یک روزه به استان کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تامین ناوگان امدادی کشود اعلام کرد: ۲ هزار دستگاه آمبولانس طی یک سال آینده وارد ناوگان اورژانس کشور خواهد شد و پس از آن نیز یک‌هزار دستگاه دیگر به تدریج اضافه می‌شود.

میعافر تأکید کرد: خرید آمبولانس در شرایط فعلی کشور آسان نیست و با چالش‌هایی همراه است، اما با حمایت‌های دولت، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس، این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: این سازمان با هدف ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی عملیاتی، برنامه نوسازی ناوگان امدادی را با سرعت و دقت پیگیری می‌کند.

رئیس سازمان اورژانس کشور در جریان سفر نظارتی خود به کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به اهداف این سفر گفت: امروز از پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه اورژانس در استان بازدیدی داشتیم تا از نزدیک در جریان روند پیشرفت طرح‌ها قرار بگیریم.

میعادفر افزود: چند طرح مهم از جمله ساختمان مرکزی اورژانس استان با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت و پنج پایگاه دیگر که بالای ۸۰ درصد پیشرفت کاری دارند و مراحل پایانی آنها باقی مانده که بر اساس توافقات، قرار است تا دهه فجر افتتاح و وارد مدار عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: همچنین ۲ پایگاه خیرساز نیمه‌تمام در استان هم تا دهه فجر تکمیل می‌شود.